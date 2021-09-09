Запасной кошелёк для срочных трат в Примсоцбанке

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Начальник дополнительного офиса Примсоцбанка в Дальнегорске рассказала о преимуществах кредитных карт
Широкий выбор банковских продуктов и услуг высокого качества предлагает жителям Дальнегорска Примсоцбанк. Наибольшей популярностью среди них пользуется кредитная карта. Что это такое, для чего она нужна и как работает вы можете узнать в интервью Татьяны Горской – начальника дальнегорского отделения банка.
Татьяна Эдуардовна, расскажите, что такое кредитная карта?
Это банковская карта, с помощью которой вы можете совершать покупки и переводы, снимать наличные и оплачивать любые услуг за счет заемных средств, а впоследствии расплатиться с банком. Банк устанавливает определённый лимит, в рамках которого вы можете распоряжаться средствами, лимит зависит от вашей платёжеспособности.
Какие преимущества есть у этого продукта?
Во-первых, кредитка дает возможность всегда иметь под рукой запасную сумму денежных средств. Если же дополнительные деньги вам пока не требуются, карта может просто добавить вам уверенности в себе и своих финансах. Также карту часто берут как средство экономии, ведь при погашении задолженности в льготный период, процент платить не нужно. Если говорить о картах нашего банка, то их главные преимущества – это 60 дней - беспроцентный периода, 3% кэшбэка от суммы операций при расчете на АЗС и бесплатное годовое обслуживание.
Держатели кредитных карт получают какие-либо бонусы?
У нас в банке есть 2 типа кредиток - Visa Platinum c программой вознаграждения за оплату товаров и услуг – то есть с кэшбэком, а также MasterCard Platinum c программой лояльности «Примсоцбанк - S7 Priority» . Те, кто пользуются последней, получают 1 милю на покупку авиабилетов за каждые потраченные 55 рублей.Часто мы проводим акции, которые позволяют получать повышенный кэшбэк до 5% или дополнительные бонусные мили.
Кто может оформить кредитную карту?
Мы оформляем кредитные карты заёмщикам от 21 года до 70 лет. Главное условие – регистрация по месту жительства или пребывания (в любом регионе присутствия банка.
Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.
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