Банковский счёт — это счёт, который банк открывает как для юридических, так и для физических лиц, для накопления и оборота безналичных денежных средств в различных целях.
То есть, это в каком-то смысле действительно «счёт» - банк считает, сколько вы денег ему передали, и делает запись в электронном виде в базе данных, сколько денег числится за вами у них в банке. Вообще, запись в базе счетов можно было бы делать и буквенными символами (что скорее всего имело место быть в самом зачатке развития банков, когда всех клиентов знали поименно, и можно было просто записать имя и фамилию владельца счета) но с развитием банков и вступлением во взаимодействие банков разных стран было бы проблематично пересылать деньги на счета в другие страны, если у них счета в отличной от вашей страны литерацией букв (например арабские символы). Именно поэтому счета нумеруются цифрами.
Виды счетов бывают разными, в основном от предназначения деятельности владельца или держателя счета — Бюджетный, Валютный, Корреспондентский, Накопительный, Обезличенный металлический, Расчётный, Сберегательный, Ссудный, Текущий, Транзитный и другие. Виды счетов прописаны Банком России в документе «ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Номера банковского счета
Для обозначения номера счета, как правило, используется набор цифр. В Российской Федерации порядком установлено использование 20-значного номера счета, который представляет собой набор кодов, содержащих информацию о счете.
Номер банковского счета
Номер можно разбить на 6 групп.
- Первая группа состоит из 3 цифр - это Номер балансового счета первого порядка.
- Вторая группа состоит из 2 цифр — это Номер балансового счета второго порядка.
В совокупности первая и вторая группа содержит пять цифр, которые описаны в плане счетов из положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"
Например, если номер счета начинается на 408, то это могут быть как физические лица, так и предприниматели.
40802 Индивидуальные предприниматели
40803 Физические лица - нерезиденты - счета типа "И"
40817 Физические лица
- Третья группа цифр состоит из 3 цифр кода валюты счета по общероссийскиму классификатору валют ОКВ
810 — RUR (российский рубль. Хоть по классификатору современный рубль и представлен кодом 643, исторически, как начали в счетах в советское время писать советский рубль 810, так пишут и сейчас),
840 — USD (американский доллар),
978 — EUR (евро) и другие.
- Следующий код из одной цифры представляет собой контрольный ключ в номере лицевого счета, который рассчитывается согласно документа "Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета" (утв. Банком России 08.09.1997 N 515) . Контрольный ключ предназначен для проверки правильности номера лицевого счета при обработке расчетно - денежных документов. Ключ позволяет банку проверить корректность номера счета при вводе реквизитов вручную.
- Следующие четыре цифры представляют собой код подразделения банка в котором открыт счет. Код подразделения определяется самим банком согласно внутреннему решению, если же у банка нет филиалов, то код содержит 0000. Таким образом, номер счета не содержит информацию о банке в котором счет открыт, и для отправления перевода на счет необходимо указывать и БИК банка. Из этого же следует, что узнать банк, где открыт номер счета, или кому принадлежит номер счета — невозможно.
- Последняя группа из 7 цифр и содержит непосредственно номер лицевого счета в этом банке. Этот номер задается самим банком, согласно принятому в нем порядку формирования номеров счета.
Международный номер счета IBAN
Многие страны используют для обозначения номеров банковских счетов единый стандарт IBAN - International Bank Account Number, который содержит в себе всю необходимую информацию для идентификации страны, банка в этой стране, и счета в этом банке. Некоторые пост-советские страны уже перешли на международный стандарт. ИБАН код может содержать до 34 символов, как букв так и цифр.
Он применяется в соответствии с требованиями Директивы Европейского Союза № 2560/2001 «Об обязательном указании кодов IBAN в платежных инструкциях». А с 01 января 2007 г. код IBAN (International Bank Account Number) стал единственным идентификатором счета бенефициара для платежей в любой валюте в пользу клиентов банков в странах-членах Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны (ES/EEZ).