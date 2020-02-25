Запасы золота в России на 2020 год

Запасы и закупка монетарного золота Банком России по месяцам 2020 года осуществляется так:
|Дата
|Международные резервы России (млн. долл. США)
|В том числе монетарное золото (млн. долл. США)
|Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций)
|Запасы золота (тонны)*
|Объём закупки золота к началу 2019 года (тонны)
|01.01.2020г.
|554 359,5
|110 376,0
|73,0
|2270,55
|-
|01.02.2020г.
|562 306
|115 818,0
|73,2
|2276,77
|6,22
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма
1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.
За предыдущий 2019 год запасы золота Банком России пополнились на 5,1 млн. тройских унций золота, что в тоннах составляет - 158,62 тонны. А всего за анализируемый период с 01.01.2010 по 01.01.2020 года запасы золота Банка России увеличились на -1621,45 тонны (2270,55 - 649,1)
Запасы золота в России по годам с 2010 по 2020 годы представлены в следующей таблице:
|Дата
|Стоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)
|Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)*
|Запасы золота (тонны)*
|Прирост золота к предыдущему году (тонны)
|01.01.2010 г.
|22 798
|20,9
|649,1
|-
|01.01.2011 г.
|35 788
|25,4
|788,6
|139,5
|01.01.2012 г.
|44 697
|28,4
|883,0
|94,4
|01.01.2013 г.
|51 039
|30,8
|957,8
|74,8
|01.01.2014 г.
|39 990
|33,3
|1 035,2
|77,4
|01.01.2015 г.
|46 089,0
|38,8
|1 208,2
|173,0
|01.01.2016 г.
|48 562,6
|45,5
|1 414,6
|206,4
|01.01.2017 г.
|60 193,6
|51,9
|1 615,2
|200,6
|01.01.2018 г.
|76 647,0
|59,1
|1 838,8
|223,6
|01.01.2019 г.
|86 902,8
|67,9
|2 111,9
|273,71
|01.01.2020 г.
|110 376,0
|73,0
|2270,55
|158,62
|Итого прирост:
|1621,45
Наибольший по объёму прирост золота за анализируемые 10 лет – в 2018 году (273,71 тонны). Хотя за предыдущий 2019 год прирост запасов золота против 2016 – 2018 годов несколько снизился, но он тоже существенный.
Страны, имеющие наибольшую долю золота в общем объёме международных резервов по состоянию на 01.01.2019 год, представлены в таблице запасов золота по странам мира:
|Страны
|Золото, в тоннах на 01.01.2019 г.
|Международные резервы по состоянию на 01.01.2019 г. (млн. долларов США)
|Доля золота в общем объёме международных резервов (в %)
|1.
|Соединённые Штаты Америки
|8 133.5
|448 400.0
|74,6
|2.
|Германия
|3 369.8
|198 243.0
|70,1
|3.
|Италия
|2 451.9
|152 506.0
|66,3
|4.
|Франция
|2 436.0
|166 669.0
|60,3
|5.
|Российская Федерация
|2 113.1***
|468 495.0
|18,5
|6.
|Китай
|1 852.5*
|3 167 993.0
|2,4
|7.
|Швейцария
|1 040.0
|786 940.0
|5,4
|8.
|Япония
|765.2
|1 270 975.0
|2,5
|9.
|Нидерланды
|612.5
|38 507.0
|65,5
|10.
|Индия
|600.3
|395 591.0
|5,5
|11.
|Европейский центральный банк
|504.8
|78 595.0
|26,5
|12.
|Турция
|488.5
|93 027.0
|21,6
|13.
|Тайвань (Китай)**
|423.6
|479 204.0
|3,6
(*) Запасы золота Китая указаны без учёта Тайваня (провинции Китая)
(**) Оценка запасов золота Соединённых Штатов и Тайваня (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
(***) Данные ЦБ, взятые из таблицы «Структура международных резервов отдельных стран по состоянию на 1 января 2019 года (2 113,1 т.тн.), несколько отличаются от рассчитанных данных, взятых из таблицы ЦБ «Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации1)» (67,9 миллионов чистых тройских унций * 31,1034768 грамм = 2111,92607472 т.тн). Это последние данные ЦБ на момент выхода материала.