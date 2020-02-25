Запасы золота в России на 2020 год



Запасы золота России в международных резервах страны по состоянию на 01.01.2020 составляют 110 376,0 млн. долл. США, что в миллионах чистых тройских унций – 73,0. Запасы золота в России в переводе на тонны на начало 2020 года - 2270,55 тонн.

Запасы и закупка монетарного золота Банком России по месяцам 2020 года осуществляется так:

ДатаМеждународные резервы России (млн. долл. США)В том числе монетарное золото (млн. долл. США)Запасы монетарного золота (в миллионах чистых тройских унций)Запасы золота (тонны)* Объём закупки золота к началу 2019 года (тонны)
01.01.2020г.554 359,5110 376,073,02270,55-
01.02.2020г.562 306115 818,073,22276,776,22
(*) Запасы золота в тоннах рассчитаны по формуле и могут быть уточнены. Для расчёта запасов золота в тоннах учитывается то, что: 1 тройская унция золота = 31,1034768 грамма
1 тонна = 1 000 000 (один миллион) грамм.


За предыдущий 2019 год запасы золота Банком России пополнились на 5,1 млн. тройских унций золота, что в тоннах составляет - 158,62 тонны. А всего за анализируемый период с 01.01.2010 по 01.01.2020 года запасы золота Банка России увеличились на -1621,45 тонны (2270,55 - 649,1)

Запасы золота в России по годам с 2010 по 2020 годы представлены в следующей таблице:

ДатаСтоимость монетарного золота в валюте (млн. долл. США)Монетарное золото (в миллионах чистых тройских унций)*Запасы золота (тонны)*Прирост золота к предыдущему году (тонны)
01.01.2010 г.22 79820,9649,1-
01.01.2011 г.35 78825,4788,6139,5
01.01.2012 г.44 69728,4883,094,4
01.01.2013 г.51 03930,8957,874,8
01.01.2014 г.39 99033,31 035,277,4
01.01.2015 г.46 089,038,81 208,2173,0
01.01.2016 г.48 562,645,51 414,6206,4
01.01.2017 г.60 193,651,91 615,2200,6
01.01.2018 г.76 647,059,11 838,8223,6
01.01.2019 г.86 902,867,92 111,9273,71
01.01.2020 г.110 376,073,02270,55158,62
Итого прирост:1621,45


Наибольший по объёму прирост золота за анализируемые 10 лет – в 2018 году (273,71 тонны). Хотя за предыдущий 2019 год прирост запасов золота против 2016 – 2018 годов несколько снизился, но он тоже существенный.
(20499 bytes)
Страны, имеющие наибольшую долю золота в общем объёме международных резервов по состоянию на 01.01.2019 год, представлены в таблице запасов золота по странам мира:

СтраныЗолото, в тоннах на 01.01.2019 г.Международные резервы по состоянию на 01.01.2019 г. (млн. долларов США)Доля золота в общем объёме международных резервов (в %)
1.Соединённые Штаты Америки8 133.5448 400.074,6
2.Германия3 369.8198 243.070,1
3.Италия2 451.9152 506.066,3
4.Франция2 436.0166 669.060,3
5.Российская Федерация2 113.1***468 495.018,5
6.Китай1 852.5*3 167 993.02,4
7.Швейцария1 040.0786 940.05,4
8.Япония765.21 270 975.02,5
9.Нидерланды612.538 507.065,5
10.Индия600.3395 591.05,5
11.Европейский центральный банк504.878 595.026,5
12.Турция488.5 93 027.021,6
13.Тайвань (Китай)**423.6479 204.03,6

(*) Запасы золота Китая указаны без учёта Тайваня (провинции Китая)
(**) Оценка запасов золота Соединённых Штатов и Тайваня (Китай) представлена по рыночной стоимости, существенно отличающейся от национальной. По остальным странам национальная оценка золота, используемая для целей учёта, в целом соответствует рыночной.
(***) Данные ЦБ, взятые из таблицы «Структура международных резервов отдельных стран по состоянию на 1 января 2019 года (2 113,1 т.тн.), несколько отличаются от рассчитанных данных, взятых из таблицы ЦБ «Международные резервные активы и другая ликвидность в иностранной валюте Российской Федерации1)» (67,9 миллионов чистых тройских унций * 31,1034768 грамм = 2111,92607472 т.тн). Это последние данные ЦБ на момент выхода материала.
Комментариев пока нет. Комментирование отключено