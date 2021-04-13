1390 ломбардов получили допуск на рынок по новым правилам

1390 ломбардов получили допуск на рынок по новым правиламЦентральный банк РФ ломбарды
На 10 апреля в государственный реестр включены сведения о 3038 ломбардах. Из них 1377 ранее действующих, а также 13 новых ломбардов допущены Банком России на рынок по новым правилам. Они могут предоставлять услуги без каких-либо ограничений.
Новая процедура допуска ломбардов на финансовый рынок действует с 11 января. Банк России вел реестр ломбардов и ранее, но на основании данных ЕГРЮЛ. Теперь сведения о ломбардах включаются в реестр только после проверки Банком России на соответствие юридического лица, его должностных лиц и собственников установленным законом требованиям.
Ломбарды для продолжения работы без ограничений должны были пройти процедуру допуска по новым правилам до 10 апреля, представив в Банк России соответствующие документы. С 11 января по 10 апреля документы подали 2123 заявителя (941 ломбард, или 31% от их общего количества в реестре, заявления не подали). Согласно закону, работа действующих ломбардов, не включенных до 10 апреля в реестр по новым правилам, ограничивается — они не смогут заключать новые договоры и увеличивать сроки исполнения обязательств по ранее заключенным договорам потребительского займа, но обязательства по таким договорам должны исполняться.
До 9 июля 2021 года действующие ломбарды сохраняют возможность подать в Банк России документы для подтверждения своего статуса и снятия указанных ограничений. Однако если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до указанной даты, то на основании принятого в соответствии с законом решения Банка России компания утратит статус ломбарда.
Новый порядок включения ломбардов в реестр направлен на повышение защиты интересов граждан и пресечение недобросовестных практик на рынке потребительского кредитования. Таким образом, потребителям будет легче отличить финансовую организацию, надзор за которой осуществляет Банк России, от мошенников.
С перечнем ломбардов, включенных в реестр по новым правилам, а также ограниченных в работе, можно ознакомиться на сайте Банка России.
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