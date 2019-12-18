Акция для держателей карт «Мир» от Кредит Урал Банка!Кредит Урал Банк (КУБ) Кэшбэк кэшбэков акция карта "МИР"
Кредит Урал Банк приглашает клиентов – держателей карт «Мир» принять участие в масштабной акции национальной платежной системы «Кэшбэк кэшбэков». Каждый участник может вернуть 10% от суммы покупки в магазинах электроники и бытовой техники, косметики и детских товаров в период акции*.
Что нужно сделать, чтобы получить «Кэшбэк кэшбэков»?
- Зарегистрировать карту «Мир» Кредит Урал Банка на сайте privetmir.ru;
- Совершить покупки картой «Мир» в специализированных магазинах электроники и бытовой техники, косметики и детских товаров на сумму не менее 10 000 руб. в месяц.
Акция действует до 31 декабря 2019 года.
Подробные условия проведения акции, а также список партнеров программы лояльности платежной системы «Мир» — на сайте privetmir.ru.
* Максимальный лимит начисления кэшбэка в месяц — 1 000 рублей на 1 карту «Мир». Если у держателя несколько карт «Мир», то он может получить возврат 10% потраченных средств на каждую.
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