Акция Россельхозбанка по выдачи наличных без комиссии по кредитным картам продолжается

Акция Россельхозбанка по выдачи наличных без комиссии по кредитным картам продолжаетсяРоссельхозбанк акция кредитные карты
В Россельхозбанке продолжает действовать акция для держателей кредитных карт. До 31 декабря 2018 года включительно можно снимать денежные средства без комиссии в банкоматах и пунктах выдачи наличных как АО «Россельхозбанк», так и сторонних банков на территории страны.
Условия акции распространяются на кредитные карты РСХБ, выпущенные по следующим тарифным планам:
- «Карта хозяина»,
- «Кредитная карта с льготным периодом кредитования»,
- «Амурский тигр»,
- «Россельхозбанк – Роснефть»,
- «Путевая карта»,
- «Россельхозбанк – Panasonic».
За месяц действия специального предложения им воспользовались более 18 тысяч держателей кредитных карт РСХБ. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 26 декабря 2018
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