Акция Россельхозбанка по выдачи наличных без комиссии по кредитным картам продолжается



В Россельхозбанке продолжает действовать акция для держателей кредитных карт. До 31 декабря 2018 года включительно можно снимать денежные средства без комиссии в банкоматах и пунктах выдачи наличных как АО «Россельхозбанк», так и сторонних банков на территории страны.

Условия акции распространяются на кредитные карты РСХБ, выпущенные по следующим тарифным планам:
  • «Карта хозяина»,
  • «Кредитная карта с льготным периодом кредитования»,
  • «Амурский тигр»,
  • «Россельхозбанк – Роснефть»,
  • «Путевая карта»,
  • «Россельхозбанк – Panasonic».

За месяц действия специального предложения им воспользовались более 18 тысяч держателей кредитных карт РСХБ. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

Источник: Россельхозбанк, 26 декабря 2018



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