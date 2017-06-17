АКИБАНК предлагает доступные кредиты для реализации летних планов



Лето – лучшее время для реализации Ваших летних планов:
  • на отпуск,
  • на ремонт,
  • на обновление интерьера и т.д.
Потребительские кредиты призваны Вам в этом помочь. АКИБАНК прочно удерживает позицию банка с выгодными условиями кредитования.

Вас ждут не только выгодные ставки и лояльные условия, но и скидки: если у Вас есть положительная кредитная история в банках РФ и/или вы хотите взять кредит более 200 тысяч рублей, АКИБАНК сделает вам дополнительную скидку до 2%.

В АКИБАНКе можно быстро и с минимальным пакетом документов получить потребительский кредит при следующих условиях:
  • если у Вас зарплатная карта АКИБАНКа - до 1 млн. рублей без обеспечения;
  • если у Вас еще нет зарплатной карты АКИБАНКа - без обеспечения можно оформить до 500 тыс. рублей.

А для того, чтобы всегда иметь под рукой «запасной кошелек» (если срочно понадобились денежные средства и нет времени на оформление потребительского кредита), можно оформить кредитную карту* АКИБАНКа. Льготный период по кредитной карте до 62 дней позволит Вам пользоваться денежными средствами бесплатно! К тому же у Вас еще есть возможность подать заявку на кредитную карту в Интернет Банке и получить по ней 3 года бесплатного обслуживания.

Подробности кредитования можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).


*Кредитная карта предоставляется при наличии зарплатной карты АКИБАНКа.

Источник: АКИБАНК, 16.06.2017




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