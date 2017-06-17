АКИБАНК предлагает доступные кредиты для реализации летних планов

АКИБАНК предлагает доступные кредиты для реализации летних плановАКИБАНК кредиты потребительские кредиты условия кредитования
Лето – лучшее время для реализации Ваших летних планов:
- на отпуск,
- на ремонт,
- на обновление интерьера и т.д.
Вас ждут не только выгодные ставки и лояльные условия, но и скидки: если у Вас есть положительная кредитная история в банках РФ и/или вы хотите взять кредит более 200 тысяч рублей, АКИБАНК сделает вам дополнительную скидку до 2%.
В АКИБАНКе можно быстро и с минимальным пакетом документов получить потребительский кредит при следующих условиях:
- если у Вас зарплатная карта АКИБАНКа - до 1 млн. рублей без обеспечения;
- если у Вас еще нет зарплатной карты АКИБАНКа - без обеспечения можно оформить до 500 тыс. рублей.
А для того, чтобы всегда иметь под рукой «запасной кошелек» (если срочно понадобились денежные средства и нет времени на оформление потребительского кредита), можно оформить кредитную карту* АКИБАНКа. Льготный период по кредитной карте до 62 дней позволит Вам пользоваться денежными средствами бесплатно! К тому же у Вас еще есть возможность подать заявку на кредитную карту в Интернет Банке и получить по ней 3 года бесплатного обслуживания.
Подробности кредитования можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
*Кредитная карта предоставляется при наличии зарплатной карты АКИБАНКа.
Источник: АКИБАНК, 16.06.2017
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