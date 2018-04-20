АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств материнского капитала

АКИБАНК снизил ставки по кредиту с использованием средств материнского капиталаАКИБАНК кредиты материнский капитал
Весна – время перемен и доступных кредитов. Если вы ждали снижения процентных ставок по кредиту с использованием средств материнского капитала, ваше время пришло. Теперь в АКИБАНКе вы можете оформить кредит без обеспечения по ставке 19%, а под поручительство физического лица по ставке 18%, а при оформлении под залог приобретаемого жилья ставка будет еще ниже – 17% годовых.
Минимальная сумма кредита "Семейный" – от 50 тыс. руб., максимальная сумма – сумма материнского (семейного) капитала. Преимущества в пользу АКИБАНКА очевидны:
- не требуются справки о доходах;
- оформление кредита без залога;
- возможность заключения сделки между родственниками;
- не учитываются расходы на иждивенцев;
- сотрудничество с Пенсионным фондом уже более 6 лет;
- в течение двух месяцев ваш кредит будет полностью погашен.
Если вы хотите получить кредит с использованием средств материнского капитала быстро и без лишних документов, то приходите в АКИБАНК. Банк поможет вашей семье решить квартирный вопрос. Оставьте заявку и вам перезвонят.
Подробности по кредитованию можно уточнить по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в разделе сайта Кредит «Семейный».
Источник: АКИБАНК , 19.04.2018
Материалы по теме