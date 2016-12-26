Акция Россельхозбанка - на 2 месяца снижены процентные ставки по потребительским кредитам

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Акция Россельхозбанка - на 2 месяца снижены процентные ставки по потребительским кредитам26.12.16 Россельхозбанк акция кредиты потребительские кредиты процентная ставка
АО «Россельхозбанк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по потребительским кредитам для следующих категорий заёмщиков:
Среднее снижение процентных ставок в рамках акции составило 2,4 – 2,9 п.п. Размер ставок – от 13,5% до 15,5% годовых* в зависимости от срока кредитования и наличия обеспечения. Льготные процентные ставки установлены для клиентов, относящихся к указанным категориям, при оформлении кредитов на сумму от 150 тыс. рублей до 2 млн рублей на срок до 5 лет. Предложение действует до 28 февраля 2017 года включительно.
Также с ноября 2016 года Банк снизил процентные ставки по ряду специальных программ. Ставка от 12,9% годовых* действует по потребительским кредитам для участников «зарплатных» проектов при оформлении кредитов на сумму до 50 тыс. рублей на срок до 1 года, а также по специальным программам для пенсионеров.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
Источник: Россельхозбанк, 26 декабря 2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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