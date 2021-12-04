Антикризисный кредит для малого и среднего бизнеса от 8% годовых в Энерготрансбанке

Антикризисный кредит для малого и среднего бизнеса от 8% годовых в ЭнерготрансбанкеКредит Энерготрансбанк кредиты бизнесу Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Программа реализуется совместно с Корпорацией МСП.
Согласно антикризисным условиям финансирования по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка в течение первых 1,5 лет составит всего 8,5% годовых в рублях.
Если в обеспечении по кредиту будет привлечена независимая гарантия Корпорации МСП, то ставка будет снижена до 8% в течение первых 1,5 лет.
Требования к Заёмщику:
- Заёмщик должен иметь основной или дополнительный вид экономической деятельности (ОКВЭД), включённый в перечень отраслей российской экономики, указанный в приложении №3 к Постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513.
- Максимальный совокупный объём Антикризисных кредитов, полученных Заёмщиком во всех уполномоченных кредитных организациях, не должен превышать 150 млн рублей.
Срок кредитования зависит от целей:
- Оборотные цели и рефинансирование оборотных кредитов — срок до 36 месяцев,
- Инвестиционные цели и рефинансирование инвестиционных кредитов — срок до 120 месяцев.
Если Вы планируете получить кредит в Банке, но не хватает залогового обеспечения, Вы можете воспользоваться Национальной гарантийной системой поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС МСП).
ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
|Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности
|Код ОКВЭД 2
|1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов
|59.14
|2. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
|90
|3. Деятельность музеев
|91.02
|4. Деятельность зоопарков
|91.04.1
|5. Деятельность санаторно-курортных организаций
|86.90.4
|6. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
|93
|7. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
|79
|8. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
|55
|9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|56
|10. Деятельность по организации конференций и выставок
|82.3
|11. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
|49.3
|12. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
|49.4
|13. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта
|50.3
|14. Деятельность автовокзалов и автостанций
|52.21.21
|15. Образование дополнительное детей и взрослых
|85.41
|16. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
|88.91
|17. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
|95
|18. Стоматологическая практика
|86.23
|19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
|47.19
|20. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.4
|21. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
|47.5
|22. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах
|47.6
|23. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
|47.7
|24. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
|47.82
|25. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами
|47.89
|26. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
|96.01
|27. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|96.02
|28. Деятельность физкультурно-оздоровительная
|96.04
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.
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