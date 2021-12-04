Антикризисный кредит для малого и среднего бизнеса от 8% годовых в Энерготрансбанке



Программа реализуется совместно с Корпорацией МСП.

Согласно антикризисным условиям финансирования по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, ставка в течение первых 1,5 лет составит всего 8,5% годовых в рублях.

Если в обеспечении по кредиту будет привлечена независимая гарантия Корпорации МСП, то ставка будет снижена до 8% в течение первых 1,5 лет.

Требования к Заёмщику:

  • Заёмщик должен иметь основной или дополнительный вид экономической деятельности (ОКВЭД), включённый в перечень отраслей российской экономики, указанный в приложении №3 к Постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513.
  • Максимальный совокупный объём Антикризисных кредитов, полученных Заёмщиком во всех уполномоченных кредитных организациях, не должен превышать 150 млн рублей.


Срок кредитования зависит от целей:

  • Оборотные цели и рефинансирование оборотных кредитов — срок до 36 месяцев,
  • Инвестиционные цели и рефинансирование инвестиционных кредитов — срок до 120 месяцев.


Если Вы планируете получить кредит в Банке, но не хватает залогового обеспечения, Вы можете воспользоваться Национальной гарантийной системой поддержки малого и среднего предпринимательства (НГС МСП).

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, ТРЕБУЮЩИХ ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:


Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельностиКод ОКВЭД 2
1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов59.14
2. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений90
3. Деятельность музеев91.02
4. Деятельность зоопарков91.04.1
5. Деятельность санаторно-курортных организаций86.90.4
6. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений93
7. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма79
8. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания55
9. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков56
10. Деятельность по организации конференций и выставок82.3
11. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта49.3
12. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам49.4
13. Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта50.3
14. Деятельность автовокзалов и автостанций52.21.21
15. Образование дополнительное детей и взрослых85.41
16. Предоставление услуг по дневному уходу за детьми88.91
17. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения95
18. Стоматологическая практика86.23
19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах47.19
20. Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах
47.4
21. Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах47.5
22. Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах47.6
23. Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах47.7
24. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью47.82
25. Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами47.89
26. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий96.01
27. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты96.02
28. Деятельность физкультурно-оздоровительная96.04


С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.



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