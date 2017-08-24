АО «ГЕНБАНК» предлагает пополнять банковские карты через терминалы самообслуживания

24.08.17

ГЕНБАНК

платежи

пополнение счета

терминалы

В рамках улучшения качества предлагаемых услуг ГЕНБАНК предлагает клиентам осуществлять пополнение счёта карты наличными через платёжные терминалы банка , минуя очередь в кассу.



Кроме того, ГЕНБАНК напоминает, что через терминалы самообслуживания можно вносить платежи в пользу государства, оплачивать сотовую связь, банковские и другие услуги.



Для удобства клиентов на территории Крымского полуострова установлено более 80 платёжных терминалов, а всего по городам России их 557.



Ознакомится с перечнем мест установки терминалов (адреса размещения) можно на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».



Источник: АО «ГЕНБАНК», 23.08.2017г.



