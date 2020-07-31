АО «ГЕНБАНК» уведомляет о мошеннической схеме на сайтах объявлений



Уважаемые клиенты!

Будьте бдительны. Участились случаи мошеннических атак через сайты объявлений («Авито», «Юла», другие… ). Мошенник представляется потенциальным покупателем, сообщает об оплате товара и передаёт продавцу ссылку на поддельную страницу «получения денежных средств». Страница выглядит как обычная форма ввода карточных данных. Если доверчивый продавец вводит на поддельной странице все данные карты и подтверждает свои намерения смс-кодом, с карты продавца списываются средства. Продавец не получает деньги за товар, а наоборот – лишается личных средств будучи введённым в заблуждение. Психологический аспект атаки состоит в том, что мошенники требуют ввода всех карточных данных якобы для получения средств, хотя общеизвестно, что для получения средств эти данные не нужны Ввод всех карточных данных и смс-кодов требуется только для оплаты (перевода, отправки, списания) средств.

Помните, легитимный отправитель средств никогда не запрашивает и не предлагает куда-либо ввести полные карточные данные. Призываем сохранять бдительность и не вводить карточные данные на подозрительных сайтах. Примите во внимание, что операции, подтверждённые смс-кодами являются безотзывными и совершёнными с согласия клиента.

Ознакомьтесь с памяткой о безопасном использовании пластиковых карт, а также с рекомендациями по обеспечению безопасности при работе в Системе дистанционного банковского обслуживания.

Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в банк по единому бесплатному номеру 8 800 333-55-45.



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