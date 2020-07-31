АО «ГЕНБАНК» уведомляет о мошеннической схеме на сайтах объявлений

АО «ГЕНБАНК» уведомляет о мошеннической схеме на сайтах объявленийПластиковые карты мошенничество ГЕНБАНК
Уважаемые клиенты!
Будьте бдительны. Участились случаи мошеннических атак через сайты объявлений («Авито», «Юла», другие… ). Мошенник представляется потенциальным покупателем, сообщает об оплате товара и передаёт продавцу ссылку на поддельную страницу «получения денежных средств». Страница выглядит как обычная форма ввода карточных данных. Если доверчивый продавец вводит на поддельной странице все данные карты и подтверждает свои намерения смс-кодом, с карты продавца списываются средства. Продавец не получает деньги за товар, а наоборот – лишается личных средств будучи введённым в заблуждение. Психологический аспект атаки состоит в том, что мошенники требуют ввода всех карточных данных якобы для получения средств, хотя общеизвестно, что для получения средств эти данные не нужны Ввод всех карточных данных и смс-кодов требуется только для оплаты (перевода, отправки, списания) средств.
Помните, легитимный отправитель средств никогда не запрашивает и не предлагает куда-либо ввести полные карточные данные. Призываем сохранять бдительность и не вводить карточные данные на подозрительных сайтах. Примите во внимание, что операции, подтверждённые смс-кодами являются безотзывными и совершёнными с согласия клиента.
Ознакомьтесь с памяткой о безопасном использовании пластиковых карт, а также с рекомендациями по обеспечению безопасности при работе в Системе дистанционного банковского обслуживания.
Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в банк по единому бесплатному номеру 8 800 333-55-45.
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