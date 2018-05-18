АО «ГЕНБАНК» уведомляет о переходе на карты платёжной системы «Мир»VISA ГЕНБАНК карта "МИР" платёжная система "Мир"
АО «ГЕНБАНК» переходит на карты платёжной системы «Мир». В связи с этим держателям карт платёжных систем Visa или MasterCard необходимо обратиться в офис обслуживания для бесплатной их замены на карты «Мир». Текущая карта Visa или MasterCard будет действовать до даты, указанной в СМС-информировании.
АО «ГЕНБАНК» напоминает, что карты платёжной системы «Мир» - удобные и безопасные платёжные карты, работа которых не зависит от внешних факторов воздействия.
Держателям карты «Мир» доступен весь привычный платёжный функционал – от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств c карты на карту (в том числе на карты других платёжных систем).
Карты Мир участвуют в кэшбэк-сервисе платёжной системы «Мир». В основе сервиса – возможность получать «cash-back» (возврат определённый части суммы, потраченной на покупку) за покупки у партнёров проекта. Предложения партнёров, география акций, а также другие условия проекта доступны на сайте privetmir.ru.
Дополнительно сообщаем, что во всех устройствах АО «ГЕНБАНК» к обслуживанию продолжат приниматься карты МПС VISA и MasterCard других банков, выпущенные на территории РФ.
Все подробности о переводе на карты Мир можно получить в офисе обслуживания или по телефонам Информационного центра Банка: 8-800-333-55-45 (бесплатно по России) или 8-365-255-02-55 (в Крыму).
Источник: АО «ГЕНБАНК», 17.05.2018г.
Комментарий Банкиршы:
В период введения США санкций против России отдельные международные платёжные системы (Visa и MasterCard), работающие на финансовом рынке России, подключились к этим санкциям, заблокировав с марта 2014 года работу карт Банка "Россия" и СМП-банка, что показало уязвимость нашей банковской системы. От этой санкции косвенно пострадали Собинбанк (подконтролен Банку "Россия") и Инвесткапиталбанк (подконтролен СМП Банку).
Блокировке подверглись все платежи клиентов банков, попавших под санкции (даже платежи внутри России), что мгновенно создало огромные проблемы у населения и банков.
АО «ГЕНБАНК», активно развивает своё присутствие на банковском рынке Республики Крым. Ещё в первом квартале 2016 года Банк приступил к выпуску сразу трёх видов карт «Мир».
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