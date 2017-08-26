АО «ГЕНБАНК» запускает новый сезонный вкладГЕНБАНК вклады условия по вкладам
АО «ГЕНБАНК» запускает новый сезонный вклад «Доверие», предусматривающий высокий доход за минимальный срок! Оформить вклад можно с 28 августа 2017 года до 28 сентября 2017 г. включительно в любом офисе Банка.
Банком предлагаются следующие условия по сезонному вкладу:
- Процентная ставка - 6 % годовых.
- Срок вклада - 31 день.
- Минимальная сумма – 5 000 рублей РФ,
- Пролонгация на прежних условиях - не более 1 раза.
- Дополнительные взносы - не предусмотрены.
- Расходные операции- не предусмотрены.
Подробную информацию по новому вкладу вы можете получить в офисах банка или по телефонам информационного центра: 8-800-333-55-45 (бесплатно в России) или 8 (365) 255-02-55 (в Крыму).
Вклады Банка застрахованы.
Источник: АО «ГЕНБАНК», 25.08.2017
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