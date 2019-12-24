Банк Акцепт запустил новый сервис – открытие депозитов в Интернет-банке

Банк Акцепт запустил новый сервис – открытие депозитов в Интернет-банкеБанк «Акцепт» интернет-банк
В декабре Банк Акцепт запустил новый сервис для юридических лиц, позволяющий открывать депозиты через Интернет-банк! Теперь вы можете сделать это, без визита в банк.
Услуга доступна для подключения в ПК-версии Интернет-банка. При открытии депозита вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией, выбрать подходящие условия и опции. А в дальнейшем вы также будете управлять своими счетами онлайн – через ПК-версию или мобильное приложение.
Подробности уточняйте в контакт-центре Банка Акцепт 8 800 100-27-37.
Интернет-банк для корпоративных клиентов Faktura.ru предоставляет услуги дистанционного банковского обслуживания организациям и индивидуальным предпринимателям.
Услуги предоставляются в режиме реального времени из любой точки мира с любого компьютера, который соответствует техническим требованиям Сервиса и имеет доступ в Интернет.
Используя Интернет-банк, вы можете:
- Получать выписки по счетам за выбранный период времени.
- Осуществлять платежи, межбанковские и внутрибанковские переводы.
- Проверять надёжность контрагентов.
- Осуществлять переводы между своими счетами, в том числе с конвертацией валюты.
- Просматривать, печатать, удалять и экспортировать в различные форматы документы и записи.
- Контролировать состояние счетов с помощью сервиса e-mail/SMS-уведомлений.
- Просматривать остатки по счетам, картам, депозитам и кредитам.
- Отправлять заявления на открытие новых депозитов и кредитов, а также досрочно погашать кредиты.
- Осуществлять отзыв финансовых документов.
- Использовать шаблоны для часто повторяющихся платежей и переводов.
- Обмениваться информационными сообщениями с банком.
- Просматривать информацию по корпоративным картам вашей организации.
- Создавать платёжные требования и выставлять счета на оплату контрагентам.
- Управлять эквайрингом и осуществлять кэш-менеджмент.
- Регламентировать права доступа сотрудников при работе в Интернет-банке для обеспечения дополнительного контроля
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