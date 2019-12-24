Банк Акцепт запустил новый сервис – открытие депозитов в Интернет-банке



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В декабре Банк Акцепт запустил новый сервис для юридических лиц, позволяющий открывать депозиты через Интернет-банк! Теперь вы можете сделать это, без визита в банк.

Услуга доступна для подключения в ПК-версии Интернет-банка. При открытии депозита вы сможете ознакомиться со всей необходимой информацией, выбрать подходящие условия и опции. А в дальнейшем вы также будете управлять своими счетами онлайн – через ПК-версию или мобильное приложение.

Подробности уточняйте в контакт-центре Банка Акцепт 8 800 100-27-37.

Интернет-банк для корпоративных клиентов Faktura.ru предоставляет услуги дистанционного банковского обслуживания организациям и индивидуальным предпринимателям.

Услуги предоставляются в режиме реального времени из любой точки мира с любого компьютера, который соответствует техническим требованиям Сервиса и имеет доступ в Интернет.

Используя Интернет-банк, вы можете:
  • Получать выписки по счетам за выбранный период времени.
  • Осуществлять платежи, межбанковские и внутрибанковские переводы.
  • Проверять надёжность контрагентов.
  • Осуществлять переводы между своими счетами, в том числе с конвертацией валюты.
  • Просматривать, печатать, удалять и экспортировать в различные форматы документы и записи.
  • Контролировать состояние счетов с помощью сервиса e-mail/SMS-уведомлений.
  • Просматривать остатки по счетам, картам, депозитам и кредитам.
  • Отправлять заявления на открытие новых депозитов и кредитов, а также досрочно погашать кредиты.
  • Осуществлять отзыв финансовых документов.
  • Использовать шаблоны для часто повторяющихся платежей и переводов.
  • Обмениваться информационными сообщениями с банком.
  • Просматривать информацию по корпоративным картам вашей организации.
  • Создавать платёжные требования и выставлять счета на оплату контрагентам.
  • Управлять эквайрингом и осуществлять кэш-менеджмент.
  • Регламентировать     права     доступа     сотрудников     при     работе     в     Интернет-банке     для     обеспечения дополнительного контроля



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