Банк «ДельтаКредит» запустил льготную ипотеку для граждан с детьми

Банк «ДельтаКредит» запустил льготную ипотеку для граждан с детьмиБанк ДельтаКреди акция льготная ипотека условия кредитования
Банк «ДельтаКредит» запустил программу — «Ипотека для граждан с детьми» со ставкой 6 % годовых на льготный период, назвав это почему-то акцией. Сроки проведения акции - с 16 февраля 2018 года по 31 декабря 2022 года. Право на получение кредита имеют граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
Согласно условиям акции ставка 6 % действует первые 3 года при рождении второго ребёнка и 5 лет в случае рождения третьего ребёнка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. После окончания льготного периода ставка устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита(1), увеличенной на 2 %. Период действия льготной ставки для граждан с двумя детьми может быть возобновлен/продлен еще на 5 лет в случае, если после выдачи кредита родился третий ребёнок с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. Срок кредита: от 3 до 25 лет.
Под условия акции подпадает приобретение жилой недвижимости у юридического лица на первичном рынке и на вторичном рынке у застройщика(2), а также и рефинансирование ранее выданных кредитов в других банках на указанные цели.
Обязательными требованиями участия в акции являются первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхования рисков причинения вреда жизни и здоровью, а также страхования имущества, передаваемого в залог (после оформление права собственности). Объекты недвижимости: готовая или строящаяся квартира, построенный жилой дом/часть жилого дома с земельным участком(3). Для кредитов, выданных на погашение ранее предоставленных кредитов, отношение размера кредита к стоимости жилого помещения не должно превышать 80 %. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный размер ипотеки — 3 млн рублей(4).
Заместитель председателя Правления, руководитель блока развития бизнеса, член Правления банка «ДельтаКредит» Ирина Асланова отметила, что:
«Новая акция – это еще один шаг навстречу интересам заемщиков. Мы ожидаем, что до конца действия акции «ДельтаКредит» поможет более 6000 человек обрести свой «домашний очаг». Подобные инициативы помогают людям чувствовать себя более уверенно при планировании своего будущего»
1. На 19.02.2018 ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,5%.
2. Приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) – первого собственника готового жилого помещения (квартиры) по договорам купли-продажи либо приобретение у юридического лица (застройщика) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору от юридического лица). А также приобретение построенного жилого дома/части жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) - первого собственника после ввода в эксплуатацию жилого дома.
3. Приобретение у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) – первого собственника готового жилого помещения (квартиры) по договорам купли-продажи либо приобретение у юридического лица (застройщика) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору от юридического лица). А также приобретение построенного жилого дома/части жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) - первого собственника после ввода в эксплуатацию жилого дома.
4. При условии документального подтверждения дохода и приобретения квартиры, в иных случаях - до 7 млн рублей - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Москвы и Московской области, до 4 млн рублей - для жилых помещений, расположенных на территориях г. Санкт-Петербург, Ленинградской области.
Источник: Банк «ДельтаКредит», 19 февраля 2018 г.
Комментарий Банкиршы:
Акция на 5 лет - это конечно круто! Правда, надо отметить, что основой этой акции является Государственная программа льготного ипотечного кредитования для семей с двумя/тремя детьми, и основные условия по программе заложены в Постановлении Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1711. А список банков составляется Минфином РФ.
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