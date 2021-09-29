Банк «Держава» стал первым клиентом, использующим новый способ расчетов Национального расчетного депозитария



Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в Группу «Московская Биржа», начал осуществлять расчеты сделок РЕПО на условиях DVP с использованием корреспондентских счетов в Банке России.

АКБ «Держава» ПАО стал первым клиентом, который использовал новый способ расчетов. После успешного подключения и тестирования процесса расчетов Банк вышел на аукцион РЕПО. Сделка рефинансирования на овернайт была успешно проведена в сентябре 2021 года.

Вячеслав Андросов, руководитель Департамента Казначейство АКБ «Держава» ПАО: «Учитывая возрастающую роль операций фондирования кредитных организаций с участием Глобальных кредиторов, новый сервис НРД позволяет эффективно оптимизировать и ускорить непосредственно процедуру расчётов, вместе с тем значительно снижая как операционные риски, так и риски разрывов ликвидности».

О сервисе можно узнать на сайте НРД.



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