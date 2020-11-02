Банк Долинск отмечает тридцатилетие и в честь этого выдает потребкредиты по ставке 9,9%!Кредит потребительский кредит КБ «Долинск»
Уважаемые клиенты!
Рады сообщить о запуске специального ограниченного предложения к 30тилетнему юбилею Банка "Долинск" - потребительский кредит по ставке 9,9%.
Кредит предоставляется всем категориям Заёмщиков по ставке 9,9% годовых на сумму от 500 000 до 2 000 000 рублей на срок до 36 месяцев.
ПСК (полная стоимость кредита) - от 10,063% до 10,085%.
Валюта кредита - Российский рубль.
Срок проведения акции с 01.11.2020 г. по 20.11.2020 г.
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