Банк Долинск отменяет комиссию за переводы в Японию

Банк Долинск отменяет комиссию за переводы в ЯпониюДенежные переводы и платежи КБ «Долинск»
Уважаемые клиенты!
В преддверии Нового года Банк Долинск предлагает воспользоваться акцией на переводы денежных средств (японских иен) за покупку автомобилей из Японии и на любые другие цели.
Мы отменяем комиссию за перевод, сумма которого равна или превышает 2,5 млн. японских иен!
Подробную информацию о данной услуге можно найти на сайте банка.
Основные условия акции:
- Период проведения акции с 05.12.2022 по 30.12.2022.
- В акции участвуют только валютные переводы физических лиц.
- Валюта перевода только японская иена.
- Сумма одного перевода – равная либо превышающая 2,5 млн японских иен.
- В акции можно участвовать неограниченное количество раз.
- Перевод можно осуществить как через офис Банка, так и через ДБО, в т.ч. через мобильное приложение.
Адреса наших офисов:
- Южно-Сахалинск, улица Комсомольская, 145, телефон: 49-40-14;
- Корсаков, улица Портовая, 2, телефон: 4-29-00;
- Долинск, улица Комсомольская, 39б, телефон: 2-73-86.
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