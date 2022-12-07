Банк Долинск отменяет комиссию за переводы в Японию



Уважаемые клиенты!

В преддверии Нового года Банк Долинск предлагает воспользоваться акцией на переводы денежных средств (японских иен) за покупку автомобилей из Японии и на любые другие цели.

Мы отменяем комиссию за перевод, сумма которого равна или превышает 2,5 млн. японских иен!

Подробную информацию о данной услуге можно найти на сайте банка.


Основные условия акции:

  • Период проведения акции с 05.12.2022 по 30.12.2022.
  • В акции участвуют только валютные переводы физических лиц.
  • Валюта перевода только японская иена.
  • Сумма одного перевода – равная либо превышающая 2,5 млн японских иен.
  • В акции можно участвовать неограниченное количество раз.
  • Перевод можно осуществить как через офис Банка, так и через ДБО, в т.ч. через мобильное приложение.


Адреса наших офисов: 

- Южно-Сахалинск, улица Комсомольская, 145, телефон: 49-40-14; 

- Корсаков, улица Портовая, 2, телефон: 4-29-00; 

- Долинск, улица Комсомольская, 39б, телефон: 2-73-86.



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