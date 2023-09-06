Банк Долинск возобновил валютные переводы в казахстанских тенге

Банк Долинск возобновил валютные переводы в казахстанских тенгеДенежные переводы и платежи денежные переводы валюта КБ «Долинск»
С 6 сентября 2023 года в мобильном приложении Банка клиенты могут открыть счёт в казахстанских тенге, обменять валюту и осуществить перевод.
Комиссия составит 1% от суммы перевода (мин. 4 000/макс. 8 000 казахстанских тенге)
Помочь с оформлением перевода всегда готовы специалисты нашего Контактного центра по телефону 8 800 250 99 55. Работаем в режиме 24/7
С подробной информацией о Тарифах можно ознакомиться здесь.
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