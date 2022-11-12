Банк «Хлынов» заморозил ставку по кредиту

Банк «Хлынов» заморозил ставку по кредитуКредит процентная ставка АО КБ «Хлынов»
Сюрпризы продолжаются! Банк «Хлынов» объявил о замороженной ставке по кредиту на 10 дней.
Только с 10 по 20 ноября 2022 года будет действовать специальная акционная ставка - 11%* годовых. Условия будут действительны на протяжении всего срока действия кредитного договора и подходят для любых потребительских целей суммой от 30 000 до 3 000 000 ? на срок от трех до шестидесяти месяцев.
На строительство или покупку бытовой техники. Для оплаты путешествия или товаров с корзины любимого онлайн-магазина. А может вы хотите новый автомобиль? Превратите ваши личные мечты в реальность с низкой ставкой по кредиту!
Оформить заявку на кредит можно из дома в мобильном приложении банка «Хлынов» или «Интернет-банке».
Посмотреть полное описание продукта можно на сайте банка.
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