Банк «Кубань Кредит» с начала года выдал более 4 тысяч потребительских кредитов

Банк «Кубань Кредит» с начала года выдал более 4 тысяч потребительских кредитовКредит Банк "Кубань Кредит" потребительские кредиты
За 10 месяцев 2020 года — с января по октябрь включительно — Банк «Кубань Кредит» предоставил порядка 4 100 потребительских кредитов. Общая сумма кредитования за этот период превысила 1,3 млрд рублей.
По состоянию на 1 ноября общий портфель потребительских займов достиг отметки 3,4 млрд рублей.
Линейка потребкредитов, предлагаемых Банком частным клиентам, рассчитана на решение различных финансовых задач, включая, в том числе рефинансирование займов сторонних банков.
Программа потребительского кредитования Банка, по итогам сентября 2020 года, возглавила рейтинг выгодных предложений, который был составлен независимым финансовым сервисом «Выберу.ру». Заем предоставляется на срок до семи лет. Максимальная сумма определяется платежеспособностью клиента, но не менее 30 000 рублей. Процентная ставка рассчитывается индивидуально и зависит от срока и суммы займа, а также от ключевой ставки Банка России.
Подробно об этой программе, а также других кредитных продуктах для частных клиентов можно узнать в офисах КБ «Кубань Кредит», на официальном сайте и Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).
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