Банк «Кубань Кредит» вошел в программу льготного кредитования субъектов МСП

Банк «Кубань Кредит» вошел в программу льготного кредитования субъектов МСПБанк "Кубань Кредит" кредиты
КБ «Кубань Кредит» ООО включен Министерством экономического развития РФ в число организаций, участвующих в государственной программе льготного кредитования бизнеса. Кредиты по льготной ставке в размере 8,5% годовых в Банке смогут получить предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП.
Кубань Кредит
Кубань Кредит
Сумма кредита — от 3 до 100 млн рублей (на пополнение оборотных средств) и от 3 млн до 1 млрд рублей (на инвестиционные цели). Суммарный объем кредитов, которые могут быть выданы одному заемщику в течение одного финансового года, не может превышать 400 млн рублей на инвестиционные цели или 100 млн рублей на пополнение оборотных средств.
Кредитование малого и среднего бизнеса — одно из основных направлений деятельности КБ «Кубань Кредит». По объему выданных за 2018 год кредитов МСБ Банк вошел в топ-10 российских банков, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА».
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