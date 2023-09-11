Банк «Кузнецкий» начал прием заявок по программе «зонтичного» поручительства



Банк «Кузнецкий» присоединился к программе «зонтичного» поручительства в рамках государственной поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Корпорацией МСП.

«Зонтичный» механизм поручительства – упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. Корпорация МСП в этом случае выступает гарантом выполнения обязательств перед банком. Она дает обеспечение на сумму до 50% кредита, целью которого могут быть пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, развитие бизнеса и рефинансирование ранее взятых кредитов.

«Банк «Кузнецкий» активно кредитует малый и средний бизнес по программам льготного финансирования, предлагая лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства. Вступление в новую программу «зонтичного» поручительства расширяет возможности по доступности государственных программ для наших клиентов», - прокомментировал Председатель Правления Михаил Дралин.

Кредит можно получить на:



  • Инвестиционные цели
  • Пополнение оборотных средств
  • Развитие бизнеса
  • Рефинансирование кредита


Основные требования к предпринимателю:



  • Субъект МСП соответствует 209-ФЗ
  • Не нарушал условия и порядок предоставления господдержки субъектов МСП либо с момента последнего нарушения прошло не менее 3-х лет
  • Не осуществляет добычу и/или реализацию полезных ископаемых, не занимается производством и/или реализацией подакцизных товаров
  • Не находится в процессе банкротства
  • В группе нет компаний с выручкой более 2 млрд рублей
  • У заемщика отсутствуют непогашенные просроченные платежи перед банком-партнером.

Подробнее о программе можно узнать на сайте Корпорации МСП.




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