Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты из драгоценных металлов

Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты из драгоценных металловДеньги Банк России памятные монеты Банк «Кузнецкий» серебряные монеты
В Банке «Кузнецкий» пополнилась линейка трехрублевых серебряных монет: «300-летие основания г. Екатеринбурга» серия «Города», «80-летие национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и 120-летие со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова», «Георгий Победоносец» На лицевой стороне монет размещено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, на обороте нанесены тематические рисунки.
Так же в обращение вышли монеты с персонажами популярного мультипликационного фильма «Смешарики» серия «Российская (советская) мультипликация». На реверсе монет запечатлен момент, на котором заяц Крош и Ежик катаются на скейте на фоне заячьего домика. В эту коллекцию вошли монеты, выполненные из серебра 925 пробы номиналом 3рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием, нарицательной стоимостью 25-рублей.
Монеты из драгоценных металлов являются эффективным инвестиционным вложением, они обладают высокой ликвидностью и их в любой момент можно выгодно реализовать. Более подробную информацию о монетах можно получить в Головном офисе Банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.
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