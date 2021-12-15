Банк «Кузнецкий» снизил ставки по потребительскому кредиту

Банк «Кузнецкий» снизил ставки по потребительскому кредитуКредит потребительский кредит Банк «Кузнецкий»
Банк «Кузнецкий» уменьшил на 1 п.п. ставки по программе потребительского кредитования «Кузнецкий стандарт плюс» в зависимости от категории клиентов, минимальная процентная ставка от 9,9% годовых на сумму до 2 млн. рублей сроком до 12 месяцев. При сроке 12-60 месяцев при сумме кредита от 100 000 до 299 999 рублей действует ставка – 11,4% годовых, от 300 000 до 499 999 рублей - 10,9% годовых, от 500 000 до 999 999 рублей – 10,5% годовых, от 1 000 000 рублей – 10,2% годовых.
По состоянию на 01.12.2021 года кредитный портфель физических лиц составил 1,2 млрд. рублей – рост 10% к аналогичной дате прошлого года.
Банк «Кузнецкий» всегда поддерживает своих клиентов, предлагая им лучшие условия кредитования и индивидуальный подход при рассмотрении заявки каждого заемщика. Снижение процентов по самому востребованному кредиту «Кузнецкий стандарт плюс» позволит клиентам Банка к предстоящим праздникам сделать приятные подарки себе, своим родным и близким людям.
Получить консультацию по всем кредитным программам вы можете по бесплатному телефону 8-800-100-64-10, в любом офисе Банка и на сайте банка.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме