Банк «Кузнецкий» улучшил условия кредитования для физических лиц

Банк «Кузнецкий» улучшил условия кредитования для физических лицКредит Банк «Кузнецкий»
Банк «Кузнецкий» обновил действующие программы «Кузнецкий стандарт плюс» и «Кузнецкий Рефинанс».
Теперь стало возможным кредитование без поручительства и залога имущества на большую сумму – до 1 000 000 рублей. Данные условия распространяются на заемщиков, получающих заработную плату на счета, открытые в Банке, либо являющихся работниками крупных предприятий и организаций, гос.служащими, работниками бюджетной сферы.
В программе «Кузнецкий стандарт плюс» молодым заемщикам в возрасте до 22 лет увеличена максимальная сумма кредита до 300 000 рублей. В рамках этой программы кредиты выдаются на любые цели.
«Кузнецкий Рефинанс» позволяет брать кредит на рефинансирование задолженности по кредитам (кредитным картам) других банков с возможностью дополнительного кредитования на потребительские нужды.
«Банк «Кузнецкий» постоянно совершенствует линейку кредитных программ для физических лиц, которая позволяет учитывать потребности каждого клиента», - заметил председатель Правления Банка Михаил Дралин.
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