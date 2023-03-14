Банк «Кузнецкий» запустил переводы в казахстанских тенге



Банк «Кузнецкий» расширил перечень валют для проведения переводов клиентов участников внешнеэкономической деятельности и ввел услугу – обслуживание текущих счетов в казахстанских тенге. Для совершения операций в казахстанской валюте клиентам необходимо открыть счет. Данная услуга предоставляется бесплатно.
   
Помимо казахстанских тенге Банк продолжает осуществлять валютные переводы в китайских юанях и белорусских рублях.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-100-64-10 или у персонального валютного менеджера (8412) 23-19-32.




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