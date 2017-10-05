Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по кредитным картам для новых клиентов



Ставки по кредитным картам Банка «Левобережный» снижены. Минимальная ставка по кредитной карте понизилась сразу на 7 процентных пунктов. Теперь новые клиенты банка могут оформить кредитную карту со ставкой от 24,9% годовых.

Лимит по кредитке для новых клиентов может составлять до 100 000 рублей, льготный период пользования средствами – 30 дней.

Условия оформления кредитной карты следующие:
  • Карта выдаётся бесплатно.
  • Совершение безналичных расчётов по карте осуществляется без комиссии.
  • Снятие наличных до 10 000 рублей в месяц ( карты Visa или MasterCard) в кассах и банкоматах Банка «Левобережный» - без комиссии.

Кроме того, держатели кредитных карт Visa и MasterCard могут получать повышенный кэшбэк за расчёты по карте. Размер кэшбэка по определённым категориям торгово-сервисных предприятий и по категории «Сюрприз» - составляет 5%.

Подробную информацию об условиях получения и использования кредитных карт можно получить в офисах банка или через единую справочную службу Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555.

Источник: Банк «Левобережный», 05.10.2017




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