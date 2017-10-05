Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по кредитным картам для новых клиентов

Банк «Левобережный» снизил процентные ставки по кредитным картам для новых клиентовБанк «Левобережный» кредитные карты процентная ставка
Ставки по кредитным картам Банка «Левобережный» снижены. Минимальная ставка по кредитной карте понизилась сразу на 7 процентных пунктов. Теперь новые клиенты банка могут оформить кредитную карту со ставкой от 24,9% годовых.
Лимит по кредитке для новых клиентов может составлять до 100 000 рублей, льготный период пользования средствами – 30 дней.
Условия оформления кредитной карты следующие:
- Карта выдаётся бесплатно.
- Совершение безналичных расчётов по карте осуществляется без комиссии.
- Снятие наличных до 10 000 рублей в месяц ( карты Visa или MasterCard) в кассах и банкоматах Банка «Левобережный» - без комиссии.
Кроме того, держатели кредитных карт Visa и MasterCard могут получать повышенный кэшбэк за расчёты по карте. Размер кэшбэка по определённым категориям торгово-сервисных предприятий и по категории «Сюрприз» - составляет 5%.
Подробную информацию об условиях получения и использования кредитных карт можно получить в офисах банка или через единую справочную службу Банка «Левобережный» по телефону 8-800-3333-555.
Источник: Банк «Левобережный», 05.10.2017
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