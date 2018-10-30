Банк «Приморье» запустил для держателей зарплатных карт кредит на рефинансирование

Банк «Приморье» запустил для держателей зарплатных карт кредит на рефинансированиеБанк «Приморье» кредиты рефинансирование кредитов условия кредитования
Банк «Приморье» запустил для своих Клиентов — держателей зарплатных карт — кредитный продукт «Рефинансирование», который позволяет объединить несколько кредитов в один и уменьшить ежемесячный платёж.
Рефинансировать кредиты просто и быстро, нужен всего один документ — паспорт РФ, а решение по кредиту принимается в течение дня. Клиент получает возможность:
- объединить до пяти кредитов в один с единым ежемесячным платежом;
- уменьшить размер ежемесячного платежа по сравнению с действующим кредитом.
Условия рефинансирования следующие:
- Срок кредита - от 3 месяцев до 5 лет,
- Максимальная сумма кредита - 1,5 млн. рублей.
- Процентная ставка — от 9,9% годовых.
Заместитель Председателя Правления — Директор Департамента розничного бизнеса Анна Талызина о новом продукте сказала следующее:
Банк «Приморье» расширил линейку потребительских кредитов, разработав удобный продукт по рефинансированию, новый продукт даёт возможность клиентам с положительной кредитной историей объединить до пяти кредитов в один, более выгодный, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели. Оформив кредит на рефинансирование, клиент может погашать свои кредитные обязательства единым ежемесячным платежом, что является дополнительным удобством.Ознакомиться с подобной информацией по кредиту и подать заявку можно на сайте Банка.
Источник: Банк «Приморье», 29.10.2018
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