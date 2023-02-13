Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовыхБанки ставка рефинансирования Банк России ключевая ставка ключевая ставка ЦБ РФ
Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Динамика инфляции. По оценке на 6 февраля, годовая инфляция составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года. Увеличение инфляционного давления отчасти происходит за счет волатильных компонентов, в особенности цен на плодоовощную продукцию, и произошедшего в конце 2022 года ослабления рубля. В то же время в части устойчивых компонентов текущие темпы прироста цен остаются умеренными.
Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий снизились, но сохраняются на повышенном уровне. При этом в январе ценовые ожидания предприятий продемонстрировали снижение впервые после нескольких месяцев роста. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 год несколько повысились, но на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.
По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке доходности ОФЗ повысились, наклон кривой ОФЗ увеличился. Это во многом отражает увеличение программы государственных заимствований. В то же время кредитные и депозитные ставки существенно не изменились. Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегменте. Увеличились средства населения и организаций на текущих счетах и депозитах в банках. При этом в конце 2022 года весомый вклад в рост текущих счетов вносило увеличение бюджетных расходов.
В целом, несмотря на повышенные инфляционные ожидания и некоторое улучшение потребительских настроений, население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении. Это отражается в высокой склонности к сбережению и повышенной доле ликвидных активов (текущих счетов и наличных рублей) в общей структуре сбережений.
Экономическая активность. По оценке Банка России, снижение ВВП по итогам 2022 года составило 2,5%. Оперативные данные в конце 2022 года и начале 2023 года указывают на то, что динамика деловой и потребительской активности, равно как и внешней торговли, складывается лучше октябрьского прогноза Банка России.
В то же время на текущем этапе возможности расширения производства в российской экономике в значительной мере ограничены состоянием рынка труда. Безработица остается вблизи исторического минимума. На фоне последствий частичной мобилизации и общего роста спроса предприятий на труд во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы. В этих условиях рост производительности труда может отставать от роста реальных заработных плат.
В условиях перестройки экономики продолжается изменение структуры совокупного спроса. Потребительский спрос оставался сдержанным в конце 2022 года, однако с начала 2023 года появляются признаки его восстановления на фоне улучшения потребительских настроений. Замедление инвестиционного спроса в частном секторе происходит одновременно с расширением государственных инвестиций. При этом ускорение исполнения бюджетных расходов увеличивает вклад бюджетной политики в расширение совокупного спроса.
С учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит (-1,0)—(1,0)% в 2023 году и 0,5–2,5% в 2024 году. В 2025 году ВВП вырастет на 1,5–2,5%.
Инфляционные риски. На среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски вновь выросли и также преобладают над дезинфляционными.
Замедление мировой экономики, а также дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений могут ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. В свою очередь, негативное влияние действующих внешних ограничений на потенциал российской экономики может оказаться сильнее, что также является значимым проинфляционным риском.
В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем.
Сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда. Нехватка рабочей силы в отдельных отраслях может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат.
Риском также являются высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям. В этих условиях продолжающийся рост наиболее ликвидных активов в структуре сбережений населения может создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса в будущем.
Дезинфляционным риском для базового сценария является сохранение высокой склонности населения к сбережению в условиях общей неопределенности, а также длительности привыкания населения к новой структуре предложения на потребительских рынках. Рост премии за риск в доходностях облигаций и кредитных ставках может дополнительно ужесточить денежно-кредитные условия, сдерживая кредитную активность в экономике. Дезинфляционное влияние может оказать и более быстрая адаптация экономики, сопровождающаяся в том числе активным восстановлением импорта.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 10 февраля 2023 года Банк России опубликовал среднесрочный прогноз.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 марта 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.
По информации Пресс-службы Банка России.
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