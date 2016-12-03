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Банк «РОССИЯ» предлагает новогодний вклад «Морозные узоры»03.12.16 Банк «Россия» вклады процентная ставка
Банк «РОССИЯ» ввёл сезонный вклад «Морозные узоры». Новый сезонный вклад поможет клиентам накапливать и приумножать денежные средства в течение всего зимнего периода. Предложение действительно с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года.
Предлагаемый Банком «РОССИЯ» новогодний вклад «Морозные узоры» отличается привлекательными условиями размещения и привлекательными процентными ставками:
Дополнительными преимуществами вклада «Морозные узоры» является возможность его пополнения без ограничений в течение всего срока действия, а также автоматическое увеличение процентной ставки по достижению следующего порогового значения суммы вклада.
Открыть вклад «Морозные узоры» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе интернет-банка ABR DIRECT.
Более подробную информацию о вкладе «Морозные узоры» и других услугах Банка «Россия» можно узнать в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).
Источник: Банк «РОССИЯ», 01.12.2016
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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