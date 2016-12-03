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Банк «РОССИЯ» предлагает новогодний вклад «Морозные узоры»

03.12.16

Банк «РОССИЯ» ввёл сезонный вклад «Морозные узоры». Новый сезонный вклад поможет клиентам накапливать и приумножать денежные средства в течение всего зимнего периода. Предложение действительно с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года.

Предлагаемый Банком «РОССИЯ» новогодний вклад «Морозные узоры» отличается привлекательными условиями размещения и привлекательными процентными ставками:
  • Валюта вклада - рубли РФ.
  • Сроки вклада – индивидуальные по желанию клиента сроки от 31 до 367 дней.
  • Минимальная сумма вклада - 3 тысячи рублей.
  • Процентная ставка - устанавливается на каждый срок в днях и варьируется от 4,3% до 8,6%, в зависимости от суммы вклада и срока размещения.
  • Выплата процентов по вкладу - в конце срока вложения.
  • Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена.
  • Частичные выдачи - не предусмотрены.
  • Пролонгация вклада - не предусмотрена.

Дополнительными преимуществами вклада «Морозные узоры» является возможность его пополнения без ограничений в течение всего срока действия, а также автоматическое увеличение процентной ставки по достижению следующего порогового значения суммы вклада.

Открыть вклад «Морозные узоры» можно как в отделениях Банка, так и дистанционно в системе интернет-банка ABR DIRECT.

Более подробную информацию о вкладе «Морозные узоры» и других услугах Банка «Россия» можно узнать в офисах Банка или по телефону круглосуточного контактного центра 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).


Источник: Банк «РОССИЯ», 01.12.2016





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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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