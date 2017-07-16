Банк УРАЛСИБ предлагает комбинированный вклад «Верное решение» со ставкой 9% годовых

16.07.17

Банк УРАЛСИБ

вклады

условия по вкладам

Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Верное решение». Это срочный вклад с повышенной ставкой, открываемый при оформлении в Банке одноименного полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» компании УРАЛСИБ Жизнь.



Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей, сумма вклада должна быть меньше или равна страховому взносу по договору ИСЖ, оформляемому в рамках кросс-продукта. Вклад может быть открыт на срок 91 или 181 день со ставкой 9% годовых.



Полис инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Верное решение» УРАЛСИБ Жизнь оформляется в Банке на 3 или 5 лет, страховой взнос – от 100 000 рублей. Указанный взнос распределяется Страховой компанией в гарантированную и инвестиционную часть. Гарантированная часть обеспечивает 100%-й возврат вложенных средств к окончанию действия договора, инвестиционная часть – направляется Страховой компанией в высокодоходные инструменты для получения клиентом возможного дополнительного дохода. На весь срок действия договора страхования распространяется страховая защита жизни (100% возврат вложенных средств при уходе из жизни, удвоенная выплата по риску несчастного случая при ДТП в общественном транспорте).



Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.





Источник: Банк УРАЛСИБ, 13.07.2017





