Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Добрый день»Банк УРАЛСИБ вклады условия по вкладам
Банк УРАЛСИБ предлагает новый срочный вклад «Добрый день» со следующими условиями размещения:
- Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей.
- Срок вклада - 200, 400 дней. Каждый срок разделён на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно.
- Максимальная процентная ставка – до 9% «годовых», средняя ставка по вкладу – 7,5% «годовых».
- Начисление процентов - по процентным периодам.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счёт.
- Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
- Продление вклада - по ставке вклада до востребования 0,01% «годовых»
По вкладу «Добрый день» процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода отдельно. По истечении каждого периода процентная ставка увеличивается:
|Процентные периоды
|Процентная ставка по
вкладу на соответствующий
процентный период
|Процентные периоды
при сроке вклада в 200 дней
|Процентные периоды
при сроке вклада в 400 дней
|Первый
|6%
|1 – 50
| 1 – 100
|Второй
|7%
|51 – 100
|101 – 200
|Третий
|8%
|101 – 150
|201 – 300
|Четвёртый
|9%
|151 - 200
|301 - 400
Срочный вклад «Добрый день» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.
Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 20.07.2017
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