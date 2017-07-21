Банк УРАЛСИБ предлагает новый вклад «Добрый день»



Банк УРАЛСИБ предлагает новый срочный вклад «Добрый день» со следующими условиями размещения:
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей.
  • Срок вклада - 200, 400 дней. Каждый срок разделён на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно.
  • Максимальная процентная ставка – до 9% «годовых», средняя ставка по вкладу – 7,5% «годовых».
  • Начисление процентов - по процентным периодам.
  • Проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счёт.
  • Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
  • Продление вклада - по ставке вклада до востребования 0,01% «годовых»

По вкладу «Добрый день» процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода отдельно. По истечении каждого периода процентная ставка увеличивается:

Процентные периодыПроцентная ставка по
вкладу на соответствующий
процентный период 		Процентные периоды
при сроке вклада в 200 дней		Процентные периоды
при сроке вклада в 400 дней
Первый6%1 – 50     1 – 100
Второй7%51 – 100101 – 200
Третий8%101 – 150201 – 300
Четвёртый9%151 - 200301 - 400


Срочный вклад «Добрый день» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробно об условиях предоставления продукта можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка.


Источник: Банк УРАЛСИБ, 20.07.2017




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