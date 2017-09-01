Банк УРАЛСИБ предлагает специальный кредит для пенсионеров

Банк УРАЛСИБ предлагает специальный кредит для пенсионеровБанк УРАЛСИБ кредит
Банк УРАЛСИБ предлагает специальный кредит «Почётный пенсионер», который предназначен для пенсионеров по возрасту или по выслуге лет.
Условия по кредиту «Почётный пенсионер» следующие:
- Срок кредита - от 13 до 84 месяцев.
- Минимальная сумма кредита – 35 000 рублей.
- Максимальная сумма для действующих клиентов Банка УРАЛСИБ (вкладчиков, заёмщиков, получающих пенсию на счёт в Банке или на карту, эмитированную Банком) – 500 000 рублей.
- Максимальная сумма кредита для новых клиентов – 400 000 рублей.
- Фиксированная процентная ставка для действующих клиентов Банка – 15,5%, для новых клиентов – 19,0%.
- Оформляется без залога и поручительства.
- Возраст заёмщика на момент окончания кредитного договора не должен превышать 70 лет.
Заявку на кредит можно оформить в любом офисе Банка УРАЛСИБ, предоставив следующие документы:
- об оформлении пенсии - пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, справку ПФР, имеющую статус пенсионного удостоверения, либо иной документ, содержащий сведения о наличии и размере пенсии и сроке её установления,
- справка, подтверждающая доход в виде пенсии - справка ПФР, имеющая статус пенсионного удостоверения, подтверждающая факт назначения, размер пенсии и срок её установления, либо выписка с лицевого счета банка о пенсии.
Подробно об условиях предоставления кредита можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, или на сайте банка.
Источник: Банк УРАЛСИБ , 31.08.2017
Материалы по теме