Банк УРАЛСИБ предлагает специальный кредит для пенсионеров



Банк УРАЛСИБ предлагает специальный кредит «Почётный пенсионер», который предназначен для пенсионеров по возрасту или по выслуге лет.

Условия по кредиту «Почётный пенсионер» следующие:
  • Срок кредита - от 13 до 84 месяцев.
  • Минимальная сумма кредита – 35 000 рублей.
  • Максимальная сумма для действующих клиентов Банка УРАЛСИБ (вкладчиков, заёмщиков, получающих пенсию на счёт в Банке или на карту, эмитированную Банком) – 500 000 рублей.
  • Максимальная сумма кредита для новых клиентов – 400 000 рублей.
  • Фиксированная процентная ставка для действующих клиентов Банка – 15,5%, для новых клиентов – 19,0%.
  • Оформляется без залога и поручительства.
  • Возраст заёмщика на момент окончания кредитного договора не должен превышать 70 лет.

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе Банка УРАЛСИБ, предоставив следующие документы:
  • об оформлении пенсии - пенсионное удостоверение, удостоверение ветерана, справку ПФР, имеющую статус пенсионного удостоверения, либо иной документ, содержащий сведения о наличии и размере пенсии и сроке её установления,
  • справка, подтверждающая доход в виде пенсии - справка ПФР, имеющая статус пенсионного удостоверения, подтверждающая факт назначения, размер пенсии и срок её установления, либо выписка с лицевого счета банка о пенсии.

Подробно об условиях предоставления кредита можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, или на сайте банка.


Источник: Банк УРАЛСИБ , 31.08.2017



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