Банк УРАЛСИБ предлагает сразу два новых сезонных вклада

Банк УРАЛСИБ предлагает сразу два новых сезонных вкладаБанк УРАЛСИБ вклады условия по вкладам
Банк УРАЛСИБ ввёл в действие новые сезонные вклады для физических лиц:
- Вклад «Формула роста».
- Вклад «уДачный».
Основные условия по вкладу «Формула роста» следующие:
- Оформляется - в Российских рублях.
- Срок вклада - 360 дней.
- Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей.
- Срок вклада разделён на четыре равных процентных периода по 90 дней и для каждого периода устанавливается отдельная процентная ставка - 6%; 7%; 9% и 10% годовых, которая увеличивается после каждого периода.
- По истечении каждого процентного периода предусмотрена возможность досрочного закрытия вклада с сохранением выплаченных процентов.
А предлагаемые банком условия по вкладу «уДачный» таковы:
- Открывается - в Российских рублях
- Срок вклада - 181 день.
- Фиксированная процентная ставка - 8% годовых.
- Внесения дополнительных взносов и расходных операций - не предусматривается.
Руководитель департамента розничных продуктов Банка УРАЛСИБ Ирина Баранова это событие прокомментировала так:
«Мы предлагаем нашим клиентам два новых вклада «Формула роста» и «уДачный». Мы уверены, что вклад «Формула роста» будет востребован у клиентов, желающих получить повышенную доходность с возможностью досрочного закрытия с сохранением выплаченных процентов за полные процентные периоды, а «уДачный» будет интересен вкладчикам для среднесрочного размещения средств».Открыть вклады «Формула роста» и «уДачный» можно:
- в любом офисе Банка, для чего достаточно иметь при себе только паспорт,
- в системе «УРАЛСИБ.Интернет-банк».
Подробную информацию можно получить в офисах Банка УРАЛСИБ, по телефону 8 800 200-55-20 (звонки по России бесплатные) или на сайте банка в разделе «Частным лицам» – «Срочные вклады».
Источник: Банк УРАЛСИБ, 02.03.2017
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