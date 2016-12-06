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Банк УРАЛСИБ предложил клиентам получать кредиты через Интернет-банк без посещения офиса

06.12.16

Банк УРАЛСИБ запустил уникальный сервис, позволяющий клиентам оформлять документы и получать кредиты дистанционно, после получения готового кредитного предложения в Интернет-банке.

Руководитель департамента электронных продаж и сервисов Банк УРАЛСИБ Светлана Шмыкова об новой услуге говорит так:
«Новый функционал Интернет-банка позволяет получить кредит без посещения офиса и в кратчайшие сроки: предложение, которое получает клиент, является полностью одобренным. Мы уделяем особое внимание развитию электронного банкинга – УРАЛСИБ является одним из лидеров российского рынка дистанционных сервисов, которые позволяют клиенту пользоваться самым широким перечнем продуктов и услуг, экономя время и с максимальным удобством».
Процедура получения кредита проста. Если клиент принимает предложение, то ему достаточно:
  • дистанционно ознакомиться с условиями договора,
  • выбрать срок и сумму кредита,
  • отправить заявку в Банк,
  • система в автоматическом режиме сформирует готовые кредитные документы и клиент подтвердит их в своей учётной записи в Интернет-банке,
  • далее клиент получает от банка СМС-сообщение о готовности выдачи кредита и зачислении денег на его счёт.

Также в Интернет-банке клиент может просматривать график платежей по выданному кредиту и досрочно погашать задолженность, не посещая офиса Банка.

Самостоятельное подключение к Интернет-банку (при наличии карты Банка УРАЛСИБ) доступно на сайте сервиса.

Источник: Банк УРАЛСИБ, 05.12.2016 г.




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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