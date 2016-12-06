Банк УРАЛСИБ предложил клиентам получать кредиты через Интернет-банк без посещения офиса

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Банк УРАЛСИБ предложил клиентам получать кредиты через Интернет-банк без посещения офиса06.12.16 Банк УРАЛСИБ кредиты
Банк УРАЛСИБ запустил уникальный сервис, позволяющий клиентам оформлять документы и получать кредиты дистанционно, после получения готового кредитного предложения в Интернет-банке.
Руководитель департамента электронных продаж и сервисов Банк УРАЛСИБ Светлана Шмыкова об новой услуге говорит так:
«Новый функционал Интернет-банка позволяет получить кредит без посещения офиса и в кратчайшие сроки: предложение, которое получает клиент, является полностью одобренным. Мы уделяем особое внимание развитию электронного банкинга – УРАЛСИБ является одним из лидеров российского рынка дистанционных сервисов, которые позволяют клиенту пользоваться самым широким перечнем продуктов и услуг, экономя время и с максимальным удобством».Процедура получения кредита проста. Если клиент принимает предложение, то ему достаточно:
Также в Интернет-банке клиент может просматривать график платежей по выданному кредиту и досрочно погашать задолженность, не посещая офиса Банка.
Самостоятельное подключение к Интернет-банку (при наличии карты Банка УРАЛСИБ) доступно на сайте сервиса.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 05.12.2016 г.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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