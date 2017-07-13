Банк УРАЛСИБ запустил программу «Военная ипотека» с суммой кредита до 2,6 млн. рублейБанк УРАЛСИБ военная ипотека условия кредитования
Банк УРАЛСИБ запустил программу «Военная ипотека» с суммой кредита до 2,6 млн. рублей. По данной программе ипотечных кредитов военнослужащие смогут приобрести:
- квартиру в новостройке,
- квартиру на вторичном рынке жилья,
- индивидуальный жилой дом с земельным участком.
Заместитель Председателя Правления Банка УРАЛСИБ Вячеслав Дусалеев отметил, что:
«Условия кредитования соответствуют новейшим стандартам ипотечного кредитования военнослужащих. Благодаря оптимальному распределению кредитной нагрузки между заёмщиком и ФГКУ «Росвоенипотека» с возможностью частичного погашения ежемесячного платежа за счёт собственных средств, военнослужащий сможет эффективно использовать средства целевого жилищного займа, оформив ипотечный кредит на сумму, превышающую среднюю по рынку на 25%».Основные условия программы «Военная ипотека» следующие:
- Процентная ставка по кредиту – 10,9%,
- Срок кредита - от 3 до 20 лет,
- Сумма кредита – от 300 000 до 2 600 000 рублей (в зависимости от структуры первоначального взноса и срока кредитования).
- Возраст заёмщика от 21 до 42 лет (заёмщику должно быть не более 45 лет на плановую дату погашения кредита).
- В случае приобретения квартиры в новостройке строящийся дом должен быть аккредитован Банком, а информация о нем должна быть размещена на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека».
Для получения кредита необходимо обратиться в любой офис или центр ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ с паспортом и свидетельством участника Накопительно - ипотечной системы (НИС). Подтверждение дохода заёмщика не требуется. Заявка на кредит рассматривается в течение 1 рабочего дня.
Подробно об условиях предоставления кредита в рамках программы «Военная ипотека» можно узнать в ближайших отделениях и центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте банка.
Источник: Банк УРАЛСИБ, 12.07.2017
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