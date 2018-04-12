Банк «Восточный» предлагает кредит наличными до миллиона рублей под 12% годовых

Банк «Восточный» предлагает кредит наличными до миллиона рублей под 12% годовыхКБ «Восточный» потребительские кредиты условия кредитования
Банк «Восточный» предлагает новый продукт для розничных клиентов – кредит наличными «Большой сезон» с пониженной ставкой и повышенной суммой. Теперь клиентам банка «Восточный» станет проще осуществить свою мечту.
Условия по кредиту «Большой сезон» Банка «Восточный» :
- Валюта кредита - Рубли РФ
- Сумма кредита - до 1 млн рублей.
- Минимальная сумма – 80 тыс. руб.
- Срок кредита - от 13 до 36 месяцев.
- Процентная ставка - 12% годовых
Необходимые документы для рассмотрения заявки на кредит:
- Паспорт гражданина РФ;
- Справка 2-НДФЛ
- По решению Банка могут быть затребованы дополнительные документы и обеспечение.
Главное преимущество кредита «Большой сезон» – пониженная фиксированная ставка. Кредит «Большой сезон» предназначен для клиентов, которые могут подтвердить свой доход справкой по форме 2НДФЛ.
Дополнительное преимущество – потребительский кредит «Большой сезон» в банке «Восточный» не имеет специальных условий по предоставлению. А кредитная заявка в банке рассматривается в течение одного дня.
Директор по розничному бизнесу Банка «Восточный» Алексей Крейтор о новом кредитном продукте сказал следующее:
«Большой сезон» – это специальное предложение банка «Восточный» к разгару весеннего сезона. Мы уверены, что новое выгодное предложение – кредит с привлекательной ставкой и суммой – поможет нашим клиентам реализовать этой весной все мечты. Кредитование наличными – одно из направлений развития банка в 2018 году, поэтому мы обещаем, что это не последний сюрприз для наших заемщиков. Мы стремимся предоставлять финансовые продукты с интересными и выгодными условиями».
Подробнее об условиях «Большого сезона» на сайте Банка «Восточный»
Источник: Банк «Восточный», 11.04.2018
Материалы по теме