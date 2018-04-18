Банк «Возрождение» предлагает валютный вклад «Яркий процент»Банк «Возрождение» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Возрождение» запускает вклад «Яркий процент» в долларах США. Новый продукт позволяет открыть пополняемый депозит на максимально выгодных условиях — по ставке 2,1% годовых.
Условия валютного вклада «Яркий процент»:
- Минимальная сумма составляет 10 тыс. долларов США.
- Максимальная сумма вклада - 3 000 000 долл. США.
- Срок вклада — 367 дней.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада.
- Депозит можно пополнять на любую сумму в течение всего срока, за исключением последних 30 дней.
- Досрочное расторжение после 182 дней размещения производится по льготной ставке 1,4% годовых.
- Снятия не допускаются.
Дополнительным преимуществом вклада является возможность его открытия на третье лицо, в том числе на несовершеннолетних.
Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина отметила, что:
«В связи с 27-летием Банка «Возрождение» и с учетом усилившегося в последнее время интереса к валютным депозитам, мы предлагаем нашим клиентам одну из самых привлекательных ставок на рынке — 2,1% в долларах США»
Открыть вклад можно как через Интернет-банк, так и в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Источник: Банка «Возрождение», 16 апреля 2018 года
Материалы по теме