Банк «Возрождение» запускает накопительный счёт с начислением на остаток 5% годовых

Банк «Возрождение» запускает накопительный счёт с начислением на остаток 5% годовыхБанк «Возрождение» текущий счёт условия по вкладам
Банк «Возрождение» запускает накопительный счёт «Удобный», который позволяет клиентам свободно распоряжаться своими средствами и получать процент на остаток 5% годовых при размещении средств даже на 1 день.
Условия по накопительному счёту:
- Валюта счёта - рубли РФ,
- Счёт бессрочный,
- Без ограничений на пополнение и снятие.
- Минимальная и максимальная сумму счёта – не ограничена.
- Проценты выплачиваются ежемесячно.
- Процентная ставка - 5% на остаток по счету
- Проценты начисляются на сумму до 5 млн. рублей включительно, свыше 5 млн. рублей проценты начисляются по процентной ставке 0,01%.
- Средствами можно управлять дистанционно, подключившись к Интернет-банку.
Руководитель розничного блока банка „Возрождение“ Антон Рябов комментирует это так:
«Наш накопительный счет является удобной и простой альтернативой вкладу или банковской карте и отличным вариантом для тех, кто хочет пользоваться средствами без ограничений, свободно совершать любые операции, включая переводы и платежи, и при этом получать доход на остаток. Он выгоден и удобен, например, для зачисления пенсии или перечисления заработной платы».Открыть счёт можно в Личном кабинете банкомата или терминала, в Интернет-банке и в любом офисе Банка. Узнать более подробную информацию по вкладам и счетам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Источник: Банк «Возрождение», 15 марта 2018 года
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