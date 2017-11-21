Банк «Возрождение» запускает новогодний вклад

Банк «Возрождение» запускает новогодний вкладБанк «Возрождение» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Возрождение» подготовил для своих клиентов новогодний подарок — вклад «Новогодний процент».
Основные условия по вкладу «Новогодний процент»:
- Валюта вклада - рубли, доллары США и евро;
- Сроки вклада - 3, 6 или 12 месяцев.
- Процентная ставка для вкладов в рублях - 8,55% годовых (для всех сроков).
- Максимальная процентная ставка по вкладам в валюте на срок 1 год — 2,2% в долл. США и 1,2% в евро.
- Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро.
Открывая вклад «Новогодний процент», вкладчики могут самостоятельно выбрать стратегию размещения — получить «быстрый» доход за 3 или 6 месяцев либо зафиксировать максимальную ставку на более длительный срок — 1 год.
В случае досрочного расторжения депозита после 3-х месяцев размещения применяется льготная ставка. Выплата процентов производится в конце срока вклада. Довложения или частичные снятия не предусмотрены.
Руководитель блока «Розничный бизнес» банка „Возрождение“ Вячеслав Грицаенко рассказал следующее:
«Последние несколько месяцев мы отмечаем стабильное увеличение объёма депозитного портфеля, а также рост клиентской базы . Условия открытия вклада разработаны с учётом интересов всех категорий клиентов, он доступный, выгодный, и что немаловажно своевременный — запускается в преддверии Новогодних праздников. Мы прогнозируем большую популярность нового продукта среди наших клиентов».Открыть вклад можно любым удобным для клиента способом:
- в личном кабинете банкомата или терминала,
- в интернет банке,
- в офисах Банка.
Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте Банка или по телефону горячей линии 8 800 755 00 05.
Источник: Банк «Возрождение», 20 ноября 2017 года
Материалы по теме