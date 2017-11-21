Банк «Возрождение» запускает новогодний вклад



Банк «Возрождение» подготовил для своих клиентов новогодний подарок — вклад «Новогодний процент».

Основные условия по вкладу «Новогодний процент»:
  • Валюта вклада - рубли, доллары США и евро;
  • Сроки вклада - 3, 6 или 12 месяцев.
  • Процентная ставка для вкладов в рублях - 8,55% годовых (для всех сроков).
  • Максимальная процентная ставка по вкладам в валюте на срок 1 год — 2,2% в долл. США и 1,2% в евро.
  • Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро.

Открывая вклад «Новогодний процент», вкладчики могут самостоятельно выбрать стратегию размещения — получить «быстрый» доход за 3 или 6 месяцев либо зафиксировать максимальную ставку на более длительный срок — 1 год.

В случае досрочного расторжения депозита после 3-х месяцев размещения применяется льготная ставка. Выплата процентов производится в конце срока вклада. Довложения или частичные снятия не предусмотрены.

Руководитель блока «Розничный бизнес» банка „Возрождение“ Вячеслав Грицаенко рассказал следующее:
«Последние несколько месяцев мы отмечаем стабильное увеличение объёма депозитного портфеля, а также рост клиентской базы . Условия открытия вклада разработаны с учётом интересов всех категорий клиентов, он доступный, выгодный, и что немаловажно своевременный — запускается в преддверии Новогодних праздников. Мы прогнозируем большую популярность нового продукта среди наших клиентов».
Открыть вклад можно любым удобным для клиента способом:
  • в личном кабинете банкомата или терминала,
  • в интернет банке,
  • в офисах Банка.

Более подробную информацию о вкладе можно получить на сайте Банка или по телефону горячей линии 8 800 755 00 05.

Источник: Банк «Возрождение», 20 ноября 2017 года



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