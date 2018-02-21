Банк «Возрождение» запускает новый вклад - «Максимальный доход»Банк «Возрождение» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Возрождение» запускает новый вклад «Максимальный доход» с повышенной ставкой до 7,6% годовых. Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Новый продукт позволяет открыть депозит на максимально выгодных условиях при инвестировании части средств в высокодоходные инструменты.
Условия по вкладу «Максимальный доход»:
- Валюта вклада - рублих РФ.
- Минимальная сумма — 50 тыс. рублей,
- Максимальная — не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
- Срок размещения — 181, 367 или 547 дней.
- Выплата процентов - в конце срока вклада.
- Пополнение и снятие не предусмотрены.
Процентные ставки по вкладу «Максимальный доход»:
|Сроки вложения средств
|Годовая процентная ставка (%)
|181 день
|7,60%
|367 дней
|7,60%
|547 дней
|7,25%
Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.
Руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов по поводу нового вклада даёт следующее пояснение:
«Наше новое предложение ориентировано на тех, кто готов сохранить и приумножить свой капитал, а также застраховаться от непредвиденных жизненных ситуаций. По сути, это комплексная программа, объединяющая классические сберегательные инструменты, высокодоходные инвестиции и надёжную защиту жизни.»Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Источник: Банк «Возрождение», 20 февраля 2018 года
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