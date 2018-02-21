Банк «Возрождение» запускает новый вклад - «Максимальный доход»



Банк «Возрождение» запускает новый вклад «Максимальный доход» с повышенной ставкой до 7,6% годовых. Оформление депозита возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Новый продукт позволяет открыть депозит на максимально выгодных условиях при инвестировании части средств в высокодоходные инструменты.

Условия по вкладу «Максимальный доход»:
  • Валюта вклада - рублих РФ.
  • Минимальная сумма — 50 тыс. рублей,
  • Максимальная — не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
  • Срок размещения — 181, 367 или 547 дней.
  • Выплата процентов - в конце срока вклада.
  • Пополнение и снятие не предусмотрены.

Процентные ставки по вкладу «Максимальный доход»:

Сроки вложения средствГодовая процентная ставка (%)
181 день7,60%
367 дней7,60%
547 дней7,25%

Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Руководитель розничного блока банка «Возрождение» Антон Рябов по поводу нового вклада даёт следующее пояснение:
«Наше новое предложение ориентировано на тех, кто готов сохранить и приумножить свой капитал, а также застраховаться от непредвиденных жизненных ситуаций. По сути, это комплексная программа, объединяющая классические сберегательные инструменты, высокодоходные инвестиции и надёжную защиту жизни.»
Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение» в разделе «Частным лицам» — «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).


Источник: Банк «Возрождение», 20 февраля 2018 года

           
   
   




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