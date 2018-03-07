Банк «Возрождение» запускает вклад «Максимальный доход» в долларах США



Банк «Возрождение» запускает вклад «Максимальный доход» в долларах США. Оформление вклада возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах Банка.
Предлагаемая Банком «Возрождение» процентная ставка при открытии вклада составит:
  • на 181 день - 1,5% годовых,
  • на 367 дней — 2%,
  • на 547 дней — 2,1%.

Условия по вкладу «Максимальный доход» в долларах США следующие:
  • Минимальная сумма вложения составляет 1,5 тыс. долларов США,
  • Максимальная — 170 тыс. долларов США, но не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
  • Срок вклада — 181, 367 и 547 дней.
  • Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.
  • Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.

Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.

Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение, в разделе «Частным лицам» — «Вклады» или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

Источник: Банк «Возрождение» , 6 марта 2018 года



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