Банк «Возрождение» запускает вклад «Максимальный доход» в долларах СШАБанк «Возрождение» вклады процентная ставка условия по вкладам
Банк «Возрождение» запускает вклад «Максимальный доход» в долларах США. Оформление вклада возможно при одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в офисах Банка.
Предлагаемая Банком «Возрождение» процентная ставка при открытии вклада составит:
- на 181 день - 1,5% годовых,
- на 367 дней — 2%,
- на 547 дней — 2,1%.
Условия по вкладу «Максимальный доход» в долларах США следующие:
- Минимальная сумма вложения составляет 1,5 тыс. долларов США,
- Максимальная — 170 тыс. долларов США, но не должна превышать размер страхового взноса по программе ИСЖ.
- Срок вклада — 181, 367 и 547 дней.
- Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.
- Проценты по депозиту выплачиваются в конце срока.
Инвестиционное страхование жизни — комбинированный финансовый инструмент, сочетающий в себе страхование жизни клиента или его близких, а также возможность получения потенциально высокого дохода без риска потери основных вложенных сумм.
Открыть вклад можно в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение, в разделе «Частным лицам» — «Вклады» или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
Источник: Банк «Возрождение» , 6 марта 2018 года
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