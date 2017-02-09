Банк ЗЕНИТ улучшил условия ипотечных программ для военнослужащихБанк Зенит военная ипотека условия кредитования
Банк ЗЕНИТ улучшил условия ипотечных программ для военнослужащих, участвующих в накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения (НИС). Теперь заёмщики могут взять ипотеку на значительно большую сумму и позволить себе более комфортное жилье.
Так, благодаря новой программе «Военная ипотека — Кредит семейный» семьи военнослужащих, где оба супруга являются участниками НИС, могут получить сумму кредита в два раза больше по сравнению со стандартной программой «военной ипотеки»:
- до 4,6 млн рублей – для первичного рынка жилья;
- до 4 млн рублей — для вторичного рынка.
Процентная ставка по таким кредитам составляет от 11,75% годовых.
На текущий момент с точки зрения максимальной суммы кредита предложение Банка ЗЕНИТ является лучшим среди всех банков, предоставляющих ипотечные программы военнослужащим.
Улучшены и условия и программы «Военной ипотеки» на вторичном рынке жилья, а именно:
- максимальная сумма кредита увеличена с 1,7 млн руб. до 2 млн руб.,
- требования к первоначальному взносу снижены с 50% до 20%.
Дополнительно для всех военнослужащих предусмотрена опция «Ипотека плюс», которая позволит увеличить сумму кредита ещё на 400-600 тыс. руб. (как по новой программе «Кредит семейный», так и по классическим программам «Военной ипотеки»). Воспользоваться опцией можно при условии погашении части кредита собственными средствами заёмщика.
Как отметил исполняющий обязанности начальника Департамента розничного бизнеса Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков:
«По нашим оценкам, основным спросом у военнослужащих, решивших приобрести собственную жилплощадь, пользуются квартиры в Москве и ближайшем Подмосковье. Их стоимость достаточно высока, и с учетом ограничений по суммам, установленных государственной программой «военной ипотеки», в ряде случаев для заёмщиков было проблематично приобрести необходимое жилье. Обновленные программы «военной ипотеки» от Банка ЗЕНИТ, разработанные совместно с Росвоенипотекой, позволяют решить эту проблему»Напомним, что Банк ЗЕНИТ является крупнейшим частным банком на рынке «военной ипотеки». Помимо специализированной ипотеки, военнослужащим доступны иные выгодные предложения Банка ЗЕНИТ — в частности, потребительские кредиты со ставкой от 13,5 % годовых и сроком до 15 лет.
Подробная информация об ипотечных программах для военнослужащих находится на специальной странице сайта Банка ЗЕНИТ.
Источник: Банк ЗЕНИТ, 09 февраля 2017 г.
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