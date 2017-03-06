БыстроБанк снижает процентную ставку по кредиту «Пенсионный» на 5%



БыстроБанк приготовил приятный сюрприз для всех пенсионеров - снижение процентной ставки по кредиту «Пенсионный». Чтобы все весенние планы осуществились, мы дарим скидку -5% от базовой процентной ставке при оформлении нового кредита. Акция по снижению ставки действует в период с 06.03.17 по 06.04.17.

Вид процентной ставкиПроцентная ставка (% годовых)
ставка в рамках акцииОт 12% до 35%
базовая ставка От 17% до 40%

Условия по кредиту «Пенсионный» от БыстроБанка следующие:
  • Максимальная сумма кредита - до 300 000 рублей без подтверждения доходов;
  • Минимальная сумма кредита – 10 000 рублей.
  • Срок кредита - от 12 до 60 месяцев;
  • На любые цели наличными без залога, поручителей, комиссий;
  • Возраст заёмщика - до 75 лет.

Более подробную информацию о кредите можно узнать на сайте банка. Успейте воспользоваться выгодным предложением БыстроБанка!


Источник: БыстроБанк, 06.03.2017




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