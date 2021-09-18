Быстрые и удобные денежные переводы, оплата услуг и счетов в Европе с банком Юнистрим

Быстрые и удобные денежные переводы, оплата услуг и счетов в Европе с банком ЮнистримДенежные переводы и платежи UNIStream (Юнистрим) АО КБ «ЮНИСТРИМ»
С начала 2021 года число переводов клиентами Юнистрим по системе SEPA (Single Euro Payments Area) увеличилось на 19%
Держатели банковских счетов в Евросоюзе получили возможность с помощью банка Юнистрим совершать классические переводы со своего расчетного счета на расчетные счета других лиц, оплачивать различные услуги и счета, а также совершать быстрые платежи по банковским картам. Внутри ЕС платежи проходят максимально быстро и не требуют предоставления дополнительных документов. Кроме того, особым удобством для клиентов являются фиксированные комиссии, которыми облагаются данные платежи.
SEPA-переводы доступны более чем в 30 странах Европы с 2008 года. С начала текущего года клиенты Юнистрим увеличили количество транзакций с помощью SEPA-переводов более чем на 19% по сравнению с 2020 годом. Среди самых распространенных целей переводов были: оплата медицинских услуг, плата за обучение детей и родственников, а также другие услуги.
SEPA-переводы являются стандартизированными. Клиентам достаточно знать номер расчетного счета (IBAN). Скорость транзакции не зависит от местонахождения отправителя или направления движения его средств.
Самое большое преимущество SEPA-переводов для клиентов - отсутствие необходимости открытия счетов в разных банках, поскольку достаточным условием для проведения транзакции является лишь идентификатор банка Юнистрим.
С помощью SEPA-переводов можно осуществлять платежи в страны Еврозоны среди которых: Болгария, Великобритания, Хорватия, Германия, Греция, Ирландия, Австрия, Бельгия, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Эстония, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, а также в страны ЕС, у которых остались свои национальные валюты: Венгрия, Дания, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Чехия, Швеция, а также Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Швейцария и Исландия.
Для транзакций по России и между странами СНГ граждане могут использовать систему денежных переводов Юнистрим.
Для переводов не обязательно посещать офисы Юнистрим – достаточно зайти на сайт банка, либо воспользоваться мобильным приложением.
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