Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовых

Челиндбанк предлагает бизнесу льготные кредиты под 3% годовыхКредит ЧЕЛИНДБАНК господдержка кредиты бизнесу ФОТ 3.0
Банк выдает кредиты на восстановление предпринимательской деятельности в рамках госпрограммы ФОТ 3.0.
Челиндбанк предлагает бизнесу кредиты на восстановление предпринимательской деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 279 от 27.02.2021 г.
Кредиты в рамках данной программы могут получить малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, крупный и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации из отраслей, пострадавших в результате пандемии коронавируса. В их числе предприятия из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, культуры, туризма, спорта и развлечений.
Кредитные средства выдаются на покрытие расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, за исключением выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, осуществления благотворительности.
Сумма кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Срок кредитования – 12 месяцев. Кредитный договор может быть заключен до 1 июля 2021 года.
Подробные условия программы – на сайте Банка или по телефону 8-800-5001-800.
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