Челиндбанк продлевает акцию по потребительскому кредитованию



Оформить кредиты по сниженным ставкам клиенты смогут до 31 марта 2021 года.

Челиндбанк продлил акцию по потребительскому кредитованию для физических лиц и владельцев бизнеса. Оформить розничный кредит по ставке от 9,4% годовых можно до 31 марта 2021 года.

Процентная ставка по кредиту зависит от сроков кредитования, наличия обеспечения и факторов лояльности. Льготные условия предоставляются клиентам с положительной кредитной историей, участникам зарплатных проектов банка, сотрудникам и руководителям аккредитованных и системообразующих предприятий, работникам бюджетных организаций.

При этом для оформления кредита в рамках акции не требуется личное страхование, что избавляет клиентов от дополнительных затрат. Наличие или отсутствие страхования не влияет на размер процентной ставки.

Онлайн-заявку можно оставить на сайте — специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.

Подробные условия всех программ потребительского кредитования доступны на официальном сайте банка.



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