Челиндбанк продлевает акцию по потребительскому кредитованию

Челиндбанк продлевает акцию по потребительскому кредитованиюКредит ЧЕЛИНДБАНК акция потребительские кредиты
Оформить кредиты по сниженным ставкам клиенты смогут до 31 марта 2021 года.
Челиндбанк продлил акцию по потребительскому кредитованию для физических лиц и владельцев бизнеса. Оформить розничный кредит по ставке от 9,4% годовых можно до 31 марта 2021 года.
Процентная ставка по кредиту зависит от сроков кредитования, наличия обеспечения и факторов лояльности. Льготные условия предоставляются клиентам с положительной кредитной историей, участникам зарплатных проектов банка, сотрудникам и руководителям аккредитованных и системообразующих предприятий, работникам бюджетных организаций.
При этом для оформления кредита в рамках акции не требуется личное страхование, что избавляет клиентов от дополнительных затрат. Наличие или отсутствие страхования не влияет на размер процентной ставки.
Онлайн-заявку можно оставить на сайте — специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.
Подробные условия всех программ потребительского кредитования доступны на официальном сайте банка.
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