Челиндбанк снизил процентные ставки по всем продуктам потребительского кредитования физических лицКредит ЧЕЛИНДБАНК потребительские кредиты
С 1 декабря 2020 года по 30 января 2021 года розничные клиенты могут оформить кредит по ставке от 9,4% годовых.
Челиндбанк снизил процентные ставки по всем продуктам потребительского кредитования физических лиц.
Ставки дифференцируются в зависимости от сроков кредитования, наличия обеспечения и факторов лояльности. Льготные условия предоставляются клиентам с положительной кредитной историей, участникам зарплатных проектов банка, сотрудникам и руководителям аккредитованных и системообразующих предприятий, работникам бюджетных организаций.
При наличии действующей кредитной карты банка ставка дополнительно снижается на 0,5 процентного пункта. При оформлении пенсионных кредитов действует скидка для клиентов, получающих пенсионные выплаты на счет, открытый в Челиндбанке.
Еще одно значимое преимущество – отсутствие требования личного страхования, что позволяет клиентам оформить кредит по выгодной ставке без дополнительных затрат. При этом наличие страхования не влияет на размер процентной ставки.
Условия по кредитам в рамках акции действуют также для владельцев бизнеса.
Срок проведения акции: с 1 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г.
Для оформления кредита можно оставить онлайн-заявку – специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.
Подробные условия – на сайте Банка.
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